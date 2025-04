Xoài Non đăng ảnh khóc sưng mắt, lý do là gì?

Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non vừa đăng tải video với đôi mắt sưng húp thu hút sự chú ý. Kèm theo đó, cô nàng ghi dòng trạng thái "phim cũng bình thường thôi có gì mà mắt sưng". Là người luôn giữ nguồn năng lượng tích cực, việc Xoài Non khá nhạy cảm khi xem phim như vậy khiến nhiều người khá bất ngờ. Nhiều người đã đoán bộ phim mà cô nàng theo dõi có thể là "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" - bộ phim Hàn Quốc đang hot dạo gần đây. Là một hot girl có tiếng trên mạng xã hội, mọi hoạt động của Xoài Non được đăng tải đều nhận về lượng lớn sự chú ý từ netizen. Cách đây ít hôm, cô nàng cũng vừa đăng tải loạt ảnh chụp cùng nàng hot girl Diệp Anh lên trang cá nhân. Mỗi lần Xoài Non xuất hiện đều khiến người khác phải trầm trồ về nhan sắc. Cô nàng sở hữu gương mặt xinh đẹp tựa như búp bê với những đường nét lai Tây ấn tượng. Lối trang điểm tone nude nhấn ở phần mắt được nàng hot girl ưa chuộng gần đây giúp cô nàng thăng hạng nhan sắc. Hiện Xoài Non có chuyện tình ngọt ngào bên Gil Lê. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình tứ lên trang cá nhân. Xoài Non thường đồng hành cùng với Gil Lê trong nhiều sự kiện.

