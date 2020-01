Lộ bằng chứng Tiến Linh bị bạn gái “cắm sừng” cay đắng

Tháng 10/2019, tin đồn Tiến Linh và bạn gái Ngọc Quyên đã "đường ai nấy đi" thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, thế nhưng cả hai nhân vật chính đều không lên tiếng chính thức về thông tin này. Vào đêm 31/12 vừa qua, Quyên Min bất ngờ đăng tải ảnh cưới với trai lạ nhưng nhanh chóng xoá đi sau đó. Mới đây, bạn gái cũ Tiến Linh chính thức xác nhận sắp lên xe hoa vào ngày 13/1 sắp tới, đồng thời gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chồng sắp cưới. "Chúc đồng chí có 1 sinh nhật cuối đời độc thân vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn. Nếu có buồn vì lỡ vội lấy vợ thì cứ dựa vào vai tôi mà khóc nhé, tôi sẽ an ủi" - Hoa khôi viết. Vậy là cô nàng vội vã lên xe hoa chỉ sau hơn 2 tháng chia tay cầu thủ. Nhiều người hâm mộ nghi ngờ, chàng cầu thủ Tiến Linh điển trai nhất nhì U23 Việt Nam bị bạn gái "cắm sừng" cay đắng dù đã yêu nhau mặn nồng trong 2 năm. Ngày 5/9, Ngọc Quyên vẫn sử dụng Facebook cá nhân của Tiến Linh và thân mật gọi là "người yêu". Thế nhưng đến tháng 11, cô nàng đã kỷ niệm 100 ngày yêu với bạn trai mới? Đây chẳng là "sừng" thì là gì? Trong một diễn đàn bóng đá, người hâm mộ cũng bàn tán xôn xao về chuyện Tiến Linh bị bạn gái hơn tuổi "cắm sừng". Nhiều người cho biết việc nam cầu thủ bị phản bội là rõ mười mươi không thể chối cãi được. Tiến Linh và Ngọc Quyên quen nhau vào năm 2017 và có 5 tháng tìm hiểu trước khi chính thức hẹn hò. Trong quãng thời gian 2 năm mặn nồng, cầu thủ U23 Việt Nam thường xuyên đăng tải trạng thái ngọt ngào, cổ vũ tinh thần bạn gái. Ngọc Quyên (SN 1995) từng là sinh viên của trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, hiện đang là giáo viên dạy múa tại Nghệ An. Cô nàng được đánh giá là sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Ngay khi bạn gái lộ thông tin sắp lên xe hoa, Tiến Linh cũng bị bắt gặp "thả thính" cực căng hot girl World Cup Đinh Ngọc Mai trên mạng xã hội. Được biết, chồng sắp cưới của Ngọc Quyên đang công tác trong ngành công an. Xem thêm clip: Tiền đạo Tiến Linh được người yêu dạy lái xế hộp - Nguồn: Youtube

