Doãn Hải My gây sốt với phong cách trứ danh tiểu thư

Doãn Hải My không chỉ được ngưỡng mộ bởi nhan sắc mà còn vì gu thời trang ngày càng đẳng cấp. Sự kết hợp hài hòa giữa trang phục, phụ kiện, kiểu tóc và cách trang điểm giúp Doãn Hải My khẳng định dấu ấn riêng trong làng Wags. Là người đẹp thường xuyên thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau, vợ Đoàn Văn Hậu khiến nhiều người thích thú khi xuất hiện trong bản phối nhuộm tông màu cổ điển. Áo cardigan đen cài cúc kết hợp chân váy ngắn xếp ly trắng mang đến vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa năng động cho Doãn Hải My. Màn kết đôi giữa tất lưới đen cùng giày loafer da bóng mang đến nét cổ điển nhưng không hề lỗi thời. Mẫu vớ mà Doãn Hải My lựa chọn xuống phố lần này giúp tổng thể trở nên phá cách và thời thượng hơn. Đây cũng là điểm nhấn vừa cá tính, vừa mang chút nét quyến rũ ngầm, tôn lên đôi chân trông thon gọn hơn và thu hút ánh nhìn của cô. Chiếc túi Chanel đen nhỏ nhắn với dây xích vàng là phụ kiện hoàn hảo, tạo sự sang trọng cho tổng thể trang phục của Doãn Hải My. Không tạo kiểu cầu kỳ, vợ Đoàn Văn Hậu chọn cách để tóc buông xõa tự nhiên. Lối trang điểm thiên về sự nhẹ nhàng với đôi môi hồng, gò má ửng nhẹ giúp top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 thêm phần rạng rỡ. Điểm nhấn nằm ở hàng lông mày thanh thoát và đôi mắt được kẻ nhẹ, giúp tổng thể gương mặt của Doãn Hải My thêm phần sắc nét.

