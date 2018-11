Phá án ngoại tình chỉ từ một chiếc khuyên tai

Giác quan thứ 6 của phụ nữ xưa nay vốn là thứ "không thể coi thường được đâu"! Nhất là trong chuyện ngoại tình của các anh thì trình độ thám tử của các chị cứ gọi là "level max". Nếu còn chưa tin tưởng thì một loạt những vụ kì án bắt gian chỉ từ những chi tiết nhỏ xíu xiu như: chiếc kẹp tóc, sợi tóc trên xe của chồng, hay hình ảnh phản chiếu của cô bồ trên kính râm mà chồng đang đeo, rồi cô bồ dù cố tình tránh né vẫn xuất hiện trong gương khi chồng facetime... được chia sẻ rầm rộ trên hội chị em thời gian qua chẳng phải là bằng chứng sống rõ nhất sao?

Tuy nhiên, nếu so sánh những tình huống trên với câu chuyện tìm kẻ thứ 3 từ một chiếc khuyên tai dưới đây thì quả thật chẳng thấm vào đâu. Cụ thể câu chuyện của chị X.T được bàn tán mấy hôm nay như sau: "Em nhặt được cái này trên ô tô của chồng e. Hoang mang quá chị em ạ. Nếu vô tình đánh rơi thì đã không còn cái chốt vặn, đằng này có nguyên cả cái chốt vặn tức là con đó đang muốn cố ý cho em biết??? Chứ em từ trước đến giờ chưa bao giờ phát hiện ra chồng ngoại tình. Giờ em không biết phải điều tra từ đâu, em đã giữ nó 3 ngày rồi mà chưa giải quyết. Chị em cho em lời khuyên đi!"



Vốn chỉ là đăng lên trong lúc bối rối để xin lời khuyên, ấy vậy mà thực sự có "thần thám" ra tay tìm được manh mối thật: "Tớ vào FB bạn X.T - tra FB chồng bạn - rồi vào ảnh chồng bạn ấy xem ai thả tim - loại trừ dần và phát hiện 1 bạn nữ có ngoại hình hiện đại, đeo hoa tai to và nổi bật giống y cái mẹ X.T nhặt được - sau đó vào xem thông tin FB riêng, ảnh gần đây. Chồng mẹ T. có kết bạn với cô này nhé, 2 người có like qua lại với nhau, có bằng chứng up trên ảnh đây", kèm theo đó là thông tin FB cô gái có đôi hoa tai giống hệt cái X.T đang giữ.

Quả thật, những suy luận logic của cô gái này khiến nhiều chị em phải sốc nặng! Đến cả các ông chồng cũng phải giật thót tim khi biết hội chị em lại có những nhân tài kiểu này:

"Cách tra này cũng khá phổ biến, cơ mà nể nhất vẫn là chuyện chị-em-qua-mạng bỏ thời gian để dò từng cái tên cái ảnh giúp nhau! Phụ nữ khi cùng chung mối thâm thù với 2 chữ ngoại tình, cùng chiến tuyến thì đoàn kết phát sợ. Bằng không trái ý nhau chắc xé xác thẳng tay luôn".

"Chị nữ thám tử ăn gì hội mình cúng, quá giỏi luôn! Nể thực sự".

"Hóng cái kết, chắc hoành tráng hơn phim đây haha, tính làm gì thì đăng lên cho chị em cùng biết với nhé chị X.T ơi".

Mặc dù chủ nhân câu chuyện đã xác nhận sự kiện này là hoàn toàn có thật nhưng đã qua lâu rồi, tuy nhiên, nó cũng trở thành bí kíp bỏ túi cho hội chị em, đồng thời cũng là cảnh tỉnh cho các quý ông thích "mèo mỡ" bên ngoài, sớm muộn gì rồi cũng bị phát hiện.