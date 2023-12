3 từ Đoàn Văn Hậu nhắn nhủ Doãn Hải My sau màn khoá môi ở lễ cưới

Tối 26/11, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã tổ chức lễ cưới ở Hà Nội với sự tham dự của người thân, bạn bè cùng nhiều sao Vbiz.

Trong ngày vui, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thực hiện những nghi thức truyền thống, trong đó có màn khóa môi khiến các khách mời không khỏi thích thú.

Trong một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, netizen đã "soi" ra được câu nói mà Đoàn Văn Hậu dành cho Doãn Hải My. Cụ thể, sau khi trao nụ hôn, nam tuyển thủ quốc gia nói "Cảm ơn em" đến đối phương.

Dẫu chỉ 3 từ, song chúng nói lên được hết tình cảm mà Đoàn Văn Hậu dành cho Doãn Hải My, đặc biệt là sự hy sinh của người đẹp dành cho nam cầu thủ.

Đoàn Văn Hậu nói lời cảm ơn đến Doãn Hải My.

Được biết sau lễ cưới, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My có kế hoạch sang Singapore để chữa trị chấn thương cho nam cầu thủ. Trước đó, Đoàn Văn Hậu bị chấn thương viêm điểm bám gân gót chân, dự kiến sẽ mất từ 3 - 6 tháng để có thể bình phục hoàn toàn.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin Doãn Hải My đang mang thai con đầu lòng. Theo đó, hình ảnh người đẹp và ông xã xuất hiện ở một phòng khám thai sản lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Bên cạnh đó, Doãn Hải My liên tục có động thái đặt tay lên vòng eo, che bụng,... càng khiến dân tình đồn đoán cặp đôi đang có tin vui. Dẫu vậy, cả Đoàn Văn Hậu hay Doãn Hải My đều chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.