Doãn Hải My khoe ảnh bikini trước tin đồn nghi vấn có tin vui

Doãn Hải My (SN 2001) là một trong những cô nàng WAGs được đánh giá cao về nhan sắc cũng như vóc dáng nuột nà. Từng nằm trong top 10 Hoa hậu Việt Nam nên body của vợ Văn Hậu "đỉnh" khỏi bàn, với chiều cao gần 1m7 cùng 3 vòng cân đối, Doãn Hải My liên tục ghi điểm trong các màn đọ sắc. Khi lên xe hoa gả cho Đoàn Văn Hậu, thứ khiến netizen trầm trồ nhất chính là nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng body vạn người mê của Hải My. Sau nghi vấn lộ bụng bầu, netizen liền "đào" lại loạt ảnh thả dáng bikini của Doãn Hải My để so sánh. Nhưng ngắm xong những bức ảnh của Hải My rồi phải tấm tắc khen kỹ năng "thả dáng" đỉnh quá của vợ Đoàn Văn Hậu. Lướt một vòng trang cá nhân của Doãn Hải My liền biết, cô nàng rất mê thả dáng ở biển Tươi tắn, ngọt ngào và vòng eo con kiến luôn là điểm nhấn. Trước lễ cưới hoành tráng ở Thái Bình, Doãn Hải My bị rộ lên nghi vấn có bầu vì vòng 2 có phần đầy đặn hơn hẳn so với vòng eo con kiến mà cô nàng hay "flex" trên MXH. Quả thật so với trước đây, vóc dáng của Doãn Hải My có phần thay đổi. Ngoài ra, trên trang cá nhân của cô nàng cũng không còn đăng ảnh diện áo croptop khoe eo, phong cách ăn mặc cũng thiên về những bộ váy đằm thắm, che vòng 2. Dẫu vậy, Doãn Hải My vẫn chưa lên tiếng về việc nghi vấn có tin vui dù dân mạng ngóng trông.

