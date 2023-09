Không hội quân cùng đội tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu làm gì?

Trong thời gian đội tuyển Việt Nam tập trung, NHM thấy thiếu vắng hình bóng Đoàn Văn Hậu. Tìm hiểu ra mới biết, cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội trở về do gặp chấn thương. Tranh thủ thời gian không tập trung cùng đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 9, Đoàn Văn Hậu đang có kì nghỉ với cô bạn gái xinh đẹp tại Nha Trang. Cụ thể, mới đây trên trang cá nhân Doãn Hải My vui vẻ đăng tải hình ảnh khi đi du lịch Nha Trang cùng bạn trai là hậu vệ nổi tiếng của đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu. Với vóc dáng đẹp “không lối thoát”, bạn gái của Văn Hậu rất tự tin khi diện những bộ bikini với các kiểu dáng khác nhau. Cứ sau mỗi chuyến du lịch ở biển, Hải My lại tung ra một bộ ảnh bikini mới khiến dân tình phát sốt. Trong chuyến đi mới nhất, bạn gái Văn Hậu diện bộ bikini sặc sỡ hút mắt. Cô nàng khoác thêm váy lưới bên ngoài. Nàng WAG 2001 đội nón lá, tạo dáng giữa khung cảnh vườn cây xanh mát. Trong bộ bikini, bạn gái Văn Hậu khoe vóc dáng nóng bỏng. Loạt ảnh của Hải My nhận được hơn 8 nghìn lượt yêu thích và hàng trăm bình luận. Dưới bài đăng, Văn Hậu cũng nói lời yêu thương với bạn gái: “Xinh quá”. Trong khi đó, các fan, bạn bè của cặp đôi Văn Hậu - Hải My cũng trầm trồ trước vẻ nóng bỏng của cô. “Xinh qué rồi chị My ơi”; “Em mình cháy quá”; “Chị yêu xinh quá”; “Idol em xinh gái quá idol ơi”…, một loạt lời khen dành cho Hải My. Văn Hậu và Doãn Hải My được nhiều người đánh giá là đôi trai tài gái sắc của bóng đá Việt Nam. Trên trang cá nhân, mỹ nhân họ Doãn thường xuyên khoe ảnh bên cạnh bạn trai nổi tiếng. Tất cả cho thấy cả hai đang rất hạnh phúc. Ở chiều ngược lại, Văn Hậu cũng được nhiều fan nhận xét rất cưng chiều bạn gái, ga-lăng vào những dịp quan trọng.

