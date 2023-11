Vợ Đoàn Văn Hậu cập nhật sức khỏe khi tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội

Ngày 11/11 vừa qua, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã chính thức về chung một nhà sau đám hỏi và tiệc cưới ở Thái Bình - quê nhà chàng cầu thủ. Sau đám cưới, cặp đôi vẫn đều đặn xả ảnh và nhận về nhiều chú ý từ dân mạng. Mới đây, Doãn Hải My đã chia sẻ những hình ảnh về sức khỏe khiến nhiều người lo lắng. Theo đó Doãn Hải My đăng ảnh phải dán miếng hạ sốt vì bị sốt. “Lúc đi tưng bừng bao nhiêu, lúc về xìu bấy nhiêu” - cô nàng nói thêm. Dù chính chủ không tiết lộ là đi đâu mà vất vả đến vậy nhưng các netizen nhanh chóng phát hiện ra cô nàng đi mời cưới. Bởi lẽ trang phục trong story của Doãn Hải My y hệt với hình ảnh cặp đôi đi mời cưới được một người chị hé lộ trước đó. Hiện tại vợ chồng Đoàn Văn Hậu đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới diễn ở Hà Nội. Trong suốt quá trình đi mời cưới, Văn Hậu và Hải My luôn song hành, cùng nhau làm mọi việc chuẩn vợ chồng son ngọt ngào. Được biết, tiệc cưới của cặp đôi sẽ tổ chức vào lúc 17h ngày 26/11 tại một khách sạn 5 sao trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Theo tìm hiểu, trung tâm tiệc cưới sang trọng tại Hà Nội mà Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu lựa chọn với sức chứa khoảng hơn 1000 khách.

Ngày 11/11 vừa qua, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã chính thức về chung một nhà sau đám hỏi và tiệc cưới ở Thái Bình - quê nhà chàng cầu thủ. Sau đám cưới, cặp đôi vẫn đều đặn xả ảnh và nhận về nhiều chú ý từ dân mạng. Mới đây, Doãn Hải My đã chia sẻ những hình ảnh về sức khỏe khiến nhiều người lo lắng. Theo đó Doãn Hải My đăng ảnh phải dán miếng hạ sốt vì bị sốt. “Lúc đi tưng bừng bao nhiêu, lúc về xìu bấy nhiêu” - cô nàng nói thêm. Dù chính chủ không tiết lộ là đi đâu mà vất vả đến vậy nhưng các netizen nhanh chóng phát hiện ra cô nàng đi mời cưới. Bởi lẽ trang phục trong story của Doãn Hải My y hệt với hình ảnh cặp đôi đi mời cưới được một người chị hé lộ trước đó. Hiện tại vợ chồng Đoàn Văn Hậu đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới diễn ở Hà Nội. Trong suốt quá trình đi mời cưới, Văn Hậu và Hải My luôn song hành, cùng nhau làm mọi việc chuẩn vợ chồng son ngọt ngào. Được biết, tiệc cưới của cặp đôi sẽ tổ chức vào lúc 17h ngày 26/11 tại một khách sạn 5 sao trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Theo tìm hiểu, trung tâm tiệc cưới sang trọng tại Hà Nội mà Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu lựa chọn với sức chứa khoảng hơn 1000 khách.