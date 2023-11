Bố vợ Đoàn Văn Hậu kín tiếng hoá ra dân chơi Hiphop đời đầu

Những thông tin xoay quanh đám cưới Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vẫn đang được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Thông tin về gia đình cô dâu, thậm chí các từ khóa như “gia thế Doãn Hải My”, “bố mẹ Doãn Hải My” còn lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội. Ảnh: Linh Le Chi Mới đây các netizen còn phát hiện ra một chi tiết đặc biệt về bố Doãn Hải My - chú Doãn Hải Sơn. Theo đó, bố vợ Đoàn Văn Hậu chính là một trong những Hiphop dancer đầu tiên của Việt Nam, được biết đến với nickname Sơn Break. Cùng thời với bố vợ Đoàn Văn Hậu còn có loạt “cây đa cây đề” làng Hiphop như Việt Max, Hà Lê,... Vì vậy với nhiều dân chơi Hiphop, Sơn Break vẫn là một trong những người đặt nền móng cho Hiphop Việt Nam. Hiện tại, bố vợ Đoàn Văn Hậu không còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng vẫn giữ mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng. Bên cạnh đó, chú Sơn tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và công ty riêng. Ngoài ra bố Doãn Hải My cũng là ông chủ một nhà hàng ở vị trí đắc địa tại Hà Nội. Trong đám cưới của con gái vừa qua, bố Hải My tự điều khiển chiếc xe Mercedes-AMG G63 về Thái Bình để chuẩn bị cho tiệc cưới của con gái. Được biết mức giá thấp nhất của dòng xe này không dưới 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phong cách lẫn phong thái của bố vợ Đoàn Văn Hậu cũng khiến nhiều người trầm trồ. Trong ngày vui của con, chú Sơn lựa chọn diện bộ suit đến từ thương hiệu cao cấp Dolce & Gabbana.

Những thông tin xoay quanh đám cưới Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My vẫn đang được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Thông tin về gia đình cô dâu, thậm chí các từ khóa như “gia thế Doãn Hải My”, “bố mẹ Doãn Hải My” còn lọt top tìm kiếm trên mạng xã hội. Ảnh: Linh Le Chi Mới đây các netizen còn phát hiện ra một chi tiết đặc biệt về bố Doãn Hải My - chú Doãn Hải Sơn. Theo đó, bố vợ Đoàn Văn Hậu chính là một trong những Hiphop dancer đầu tiên của Việt Nam, được biết đến với nickname Sơn Break. Cùng thời với bố vợ Đoàn Văn Hậu còn có loạt “cây đa cây đề” làng Hiphop như Việt Max, Hà Lê,... Vì vậy với nhiều dân chơi Hiphop, Sơn Break vẫn là một trong những người đặt nền móng cho Hiphop Việt Nam. Hiện tại, bố vợ Đoàn Văn Hậu không còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng vẫn giữ mối quan hệ với nhiều người nổi tiếng. Bên cạnh đó, chú Sơn tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và công ty riêng. Ngoài ra bố Doãn Hải My cũng là ông chủ một nhà hàng ở vị trí đắc địa tại Hà Nội. Trong đám cưới của con gái vừa qua, bố Hải My tự điều khiển chiếc xe Mercedes-AMG G63 về Thái Bình để chuẩn bị cho tiệc cưới của con gái. Được biết mức giá thấp nhất của dòng xe này không dưới 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phong cách lẫn phong thái của bố vợ Đoàn Văn Hậu cũng khiến nhiều người trầm trồ. Trong ngày vui của con, chú Sơn lựa chọn diện bộ suit đến từ thương hiệu cao cấp Dolce & Gabbana.