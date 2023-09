Chăm diện đồ khoe eo thon, bạn gái Đoàn Văn Hậu ngày càng nuột nà

Tranh thủ thời gian trước khi mùa giải mới khởi tranh, Văn Hậu cùng bạn gái Doãn Hải My đi Nha Trang nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, trên trang cá nhân Văn Hậu rất kín tiếng. Anh không đăng tải bất kỳ ảnh nào cùng bạn gái trong kỳ nghỉ này. Nhưng những hình ảnh Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bên nhau vẫn bị rò rỉ trên group kín. Trong kỳ nghỉ, Doãn Hải My mang theo những item thời trang giúp khoe triệt để eo thon. Dưới phần bình luận, các fan của Doãn Hải My hết lời khen ngợi khi cô nàng ngày càng nuột nà về body. Thậm chí, nhiều người còn để lại bình luận với đại ý kể từ ngày công khai yêu Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My có phần thoáng hơn trong cách ăn mặc. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My công khai yêu nhau vào ngày 15/8/2022 sau hai năm hẹn hò. Cả hai nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ vì đẹp đôi. Trong khi Văn Hậu là cầu thủ nổi tiếng thì Doãn Hải My đã tốt nghiệp ĐH Luật Hà Nội và từng lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Văn Hậu và Hải My đã đồng hành cùng nhau 3 năm trên chặng đường yêu đương. Hiện tại, cả hai đã ra mắt hai bên gia đình nhưng vẫn tập trung cho công việc và chưa tính đến chuyện kết hôn.

