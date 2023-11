Nhan sắc thời trẻ thuộc hàng cực phẩm của bố vợ Đoàn Văn Hậu

Lễ ăn hỏi và đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã kết thúc trọn vẹn nhưng dư âm ngày vui của cặp đôi thì vẫn chưa hề thuyên giảm. Đáng chú ý nhất phải kể tới nhan sắc trẻ trung, hiện đại của bố vợ nam cầu thủ tuyển Việt Nam. Được biết, bố vợ Đoàn Văn Hậu thuộc thế hệ 7x, chú Doãn Thanh Sơn xuất hiện trong đám hỏi của con gái và chiếm trọn spotlight bởi diện mạo ấn tượng. Trên trang cá nhân của bà xã Đoàn Văn Hậu, cô nàng từng không ít lần đăng tải những hình thời còn trẻ của bố và tự hào khi được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ gia đình. So với hiện tại, dù ngoại hình của cả hai đều thay đổi rất nhiều theo thời gian nhưng có một điều mà netizen phải khẳng định rằng: Dù thời nào, bố Doãn Hải My đều sở hữu visual cực phẩm và cuốn hút. Chú Doãn Thanh Sơn cũng ngầu không kém với loạt ảnh thời trẻ. Được biết khoảng 30 năm trước, bố đẻ của Doãn Hải My là một trong những người tiên phong cho phong trào nhảy Hiphop tại Việt Nam. Do vậy visual thời đó của chú Thanh Sơn được nhận xét là siêu cool, bụi bặm và năng động. Bây giờ tuy đã rất lâu không còn tham gia Hiphop, chuyển hẳn sang kinh doanh, bố của Doãn Hải My lại nhận nhiều lời khen bởi vẻ ngoài phong trần, bảnh bao và phong độ. Cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi Doãn Hải My vừa có bố trẻ đẹp lại cực tâm lý và rất cưng chiều con gái. Khoảnh khắc chú Sơn dắt tay con gái vào lễ đường, gửi gắm cho con rể khiến nhiều người không kìm được sự xúc động. Ngoài đám hỏi và lễ cưới được tổ chức tại Thái Bình vào ngày 11/11 vừa qua, cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ tiếp tục có thêm một buổi tiệc tại Hà Nội vào ngày 26/11 tới.

