Doãn Hải My gây sốt với visual được ví như nữ thần showbiz Hàn

Mới đây, Doãn Hải My gây sốt khi tung loạt ảnh hẹn hò ông xã - cầu thủ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu nhân dịp lễ tình nhân. Ôm đoá hoa hồng thắm do Văn Hậu mua tặng, Doãn Hải My nở nụ cười hạnh phúc, gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ nhận về nhiều lượt yêu thích. "Trốn con" đi hẹn hò, bà xã Đoàn Văn Hậu trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách tiểu thư ngọt ngào. Cô nàng phối áo len rộng cùng chân váy ngắn khoe đôi chân dài thon thả nuột nà. Đặc biệt mái tóc được tạo kiểu búi cao vừa trẻ trung, năng động lại giúp khoe trọn gương mặt đẹp không góc chết của Hải My. Điểm nhấn nằm ở chiếc nơ phồng điệu đà tạo nên nét thanh lịch, duyên dáng, đang là xu hướng của các hot girl mạng hiện nay. Đây cũng là kiểu tóc khá mới mẻ với Doãn Hải My vì cô thường yêu thích việc thả bung mái tóc mượt mà. Xuất hiện với tạo hình hot girl xinh đẹp hơn hoa đi hẹn hò cùng Văn Hậu, Doãn Hải My nhận về nhiều lời khen của dân mạng cho nhan sắc tựa gái 18, dù hiện tại cô nàng đã 24 tuổi và là mẹ bỉm một con. Bà xã Đoàn Văn Hậu khiến dân mạng nhận xét có nét giống với nhiều nữ thần đình đám showbiz Hàn như Kim Ji Won, Jang Won Young, hay nữ diễn viên xứ Trung - Triệu Lộ Tư thời đỉnh cao nhan sắc. Trong ngày lễ tình nhân, Doãn Hải My hạnh phúc chia sẻ về sự tinh tế của Văn Hậu: "Năm nay chồng tui tặng hoa màu hồng rất xinh. Tui rất thích". Tạo hình tiểu thư ngọt ngào của nàng WAG Doãn Hải My ngày lễ tình nhân Vẻ đẹp ngọt ngào của bà xã Đoàn Văn Hậu.

