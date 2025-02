Dùng AI họa chân dung Tần Thủy Hoàng, cái kết không ai ngờ tới

Tần Thủy Hoàng là hoàng đế đầu tiên của đất nước Trung Quốc thống nhất sau khi tiêu diệt 6 nước chư hầu. Với tài điều binh khiển tướng, Tần Thủy Hoàng đã chỉ huy quân đội thực hiện các cuộc chinh phạt và lần lượt tiêu diệt, thôn tính các nước chư hầu khiến lãnh thổ nhà Tần mở rộng. Không những vậy, Tần Thủy Hoàng còn được nhiều người biết đến với việc bỏ ra nguồn kinh phí khủng và huy động lực lượng lớn để xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Liên quan đến cuộc đời Tần Thủy Hoàng, nhiều người tò mò vị hoàng đế này có dung mạo, hình dáng như thế nào. Để giải mã bí ẩn này, các chuyên gia đã tìm kiếm các sử liệu, ghi chép. Trong số này, “Sử ký - Tần Thủy Hoàng bản ký” của Tư Mã Thiên có những mô tả về dung mạo của Vua Tần: Tần Vương là người có mũi cao, mắt dài, ngực ưỡn cao như chim, có giọng nói hung ác tàn nhẫn, hành vi tàn khốc mà lòng dạ lang sói. Trong “Thái Bình ngự lãm”, Tần Thủy Hoàng được miêu tả có ngoại hình khá xấu xí: miệng dữ như hổ, trán cao về hai bên, mắt to, mũi cao, thân cao 8,6 tấc (hơn 1,98m bởi theo quy định của nhà Tần, 1 tấc = 23,1 cm). Với chiều cao hơn 1,98m, Tần Thủy Hoàng là người có vóc dáng cao to, vạm vỡ. Chiều cao của ông lớn hơn nhiều so với chiều cao trung bình của nam giới ngày nay. Dựa trên những ghi chép trên và các bức tranh vẽ Tần Thủy Hoàng, các chuyên gia đã dùng AI để phục dựng chân dung ông hoàng nổi tiếng lịch sử này. Theo đó, khi xem ảnh phục dựng bằng AI, nhiều người bất ngờ khi thấy Tần Thủy Hoàng có đôi mắt khá sắc bén, mũi cao và gương mặt lộ rõ sự uy nghiêm. Dù không sở hữu dung mạo điển trai nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn toát lên khí chất vương giả, quyền lực của bậc đế vương. Mời độc giả xem video: Hé lộ bí mật xác ướp thai phụ trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

