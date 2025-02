Quân đội Nga tiếp tục tiêu diệt quân Ukraine xâm nhập lãnh thổ vùng Kursk của Nga, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/2 cho biết, Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục các hoạt động tiến công tích cực trên hướng mặt trận Kursk. Giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt ở khu vực Sverdlikovo và gần Cherkasskaya Konopelka; quân đội Ukraine (AFU) vẫn đang tiếp tục tăng viện cho mặt trận. Cũng theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, AFU đang duy trì lực lượng ở khu vực Kursk bao gồm hai lữ đoàn xe tăng, một lữ đoàn bộ binh cơ giới hạng nặng, năm lữ đoàn bộ binh cơ giới hạng nhẹ, một lữ đoàn tấn công, ba lữ đoàn tấn công đường không, một lữ đoàn thủy quân lục chiến, một lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhiều đơn vị của AFU tại Kursk đã bị đánh thiệt hại nặng và chỉ hiện diện trên danh nghĩa; tổn thất của đối phương rất lớn. “Cụm quân phía Bắc” của RFAF đã tích cực phản công trên toàn mặt trận và quân Ukraine đã phải hứng chịu hỏa lực dữ dội từ pháo binh Nga tại các khu dân cư Gogolevka, Goncharovka, Guevo, Zaoleshenka, Kolmakov, Kositsa, Kurilovka, Lebedevka, Malaya Loknya, Nikolsky, Oleshnya, Sverdlikovo và Sudzha. Ngoài tấn công các mục tiêu ở khu vực Kursk, RFAF còn tổ chức tấn công bằng hỏa lực vào các mục tiêu ở sâu vào khu vực Sumy của Ukraine như Basovka, Belovody, Veselovka, Zhuravka và Obody, giáp với khu vực Kursk của Nga, nơi AFU đang tập trung lực lượng dự bị để chuyển đến vùng Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, AFU tại Kursk bị bị loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 300 quân trong một ngày. Trong ngày 14/2, AFU còn bị thiệt hại một xe chiến đấu bộ binh, hai xe bọc thép chở quân, năm xe bọc thép, mười bốn xe ô tô, ba khẩu súng cối, một bệ phóng tên lửa phòng không và một xe bắc cầu. Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về tổng thiệt hại của AFU ở khu vực Kursk, kể từ khi họ bắt đầu mở mặt trận mới trên lãnh thổ Nga. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, AFU ở khu vực Kursk đã thiệt hại hơn 60.500 quân và hơn 5.000 vũ khí trang bị hạng nặng; trong đó có nhiều vũ khí của phương Tây. Trong những ngày qua, làng Sverdlikovo, nằm ở đông bắc Sudzha, thuộc quận Sudzhansky, tỉnh Kursk là nơi diễn ra các trận giao tranh ác liệt. Trang Military Review cho biết, hiện nay phần lớn làng Sverdlikovkhu và các khu rừng ở phía tây, đã nằm trong tầm kiểm soát của RFAF. Tuy nhiên, AFU vẫn đang giữ phần phía đông của ngôi làng. Ở phía tây của vòng vây, khu vực gần Cherkasskaya Konopelka, hoạt động tiêu diệt bộ binh Ukraine, hiện còn cố thủ trong các vành đai rừng xung quanh vẫn tiếp diễn. Chỉ huy AFU cố gắng chuyển quân tiếp viện đến khu vực này thông qua tuyến đường Sirovshchina-Olekh, nhưng không thành công. Cụm quân phía Bắc RFAF cũng cho biết, toàn bộ lực lượng AFU tiếp viện cho khu vực Cherkasskaya Konopelka đã bị các đơn vị của họ tiêu diệt. Tại khu vực Kurilovka, AFU đã đưa lực lượng đặc nhiệm vào để đối đầu với các đơn vị thủy quân lục chiến của RFAF. Tuy nhiên, quân Ukraine không đánh bại được quân Nga, mà còn để đối phương tiến lên phía trước một cách đáng kể. Cùng lúc đó, trong ngày 14/2, các cuộc không kích của RFAF đã được thực hiện vào các vị trí trú quân tạm thời của AFU tại các khu vực Sumy và Chernihiv, để chuẩn bị chuyển vào khu vực Kursk, khiến 150 lính Ukraine bị chết vào bị thương. Tuy nhiên mệnh mệnh giữ khu vực Kursk còn lại bằng mọi giá của Kiev vẫn chưa bị hủy bỏ. Kênh Military Summary đưa tin, RFAF có những thành công ở phía tây bắc Sudzha. Sau khi vượt sông Loknya và chiếm được đầu cầu ở bờ phía đông, quân đội Nga đã tổ chức đột kích ra các khu vực phía tây do AFU kiểm soát và cho biết, RFAF đã tái chiếm được làng Sverdlikovo. Ngôi làng này thường được gọi là cửa ngõ phía tây bắc của thị trấn Sudzha. Việc quân Nga tái chiếm làng Sverdlikovo, giúp họ mở rộng chiều dài kiểm soát với đường biên giới với tỉnh Sumy. Đồng thời là đầu cầu để RFAF “cắt đứt” điểm nhô ra ở khu vực làng Novenkoye, thuộc lãnh thổ tỉnh Sumy của Ukraine, tiến hành lập vùng đệm an ninh, làm giảm khả năng hoạt động của AFU ở khu vực Kursk. Hiện này con đường từ làng Sverdlikovo đến vùng ngoại ô Sudzha, đều đi qua các khu rừng, mà không đi qua khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, việc quân Nga tiến công dọc theo con đường này rất khó khăn, do AFU bố trí các bãi mìn dày đặc. Trước đó hôm 13/2, tướng Syrsky, Tổng tư lệnh AFU viết trên mạng xã hội cho biết, hiện AFU còn kiểm soát khoảng 500 km2 lãnh thổ Nga và hành động quân sự của Ukraine ở Kursk, buộc RFAF phải đưa các đơn vị thiện chiến nhất từ các nơi khác về đây. Tuy nhiên, diện tích mà AFU còn kiểm soát ở khu vực Kursk đã giảm mạnh so với tuyên bố trước đó của Ukraine, khi họ kiểm soát gần 1.400 km2 lãnh thổ Nga ở Kursk vào cuối tháng 8/2024. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trên thực tế, AFU chỉ còn kiểm soát khoảng 380 km2 lãnh thổ Kursk. Trong ngày 13/2, hãng thông tấn TASS của Nga, dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin cho rằng, Kiev có thể đề xuất trao đổi lãnh thổ với Nga, cụ thể là đề nghị đổi một phần khu vực Kursk, lấy lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát ở Ukraine. Ông Peskov tuyên bố sẽ “xóa sổ” lực lượng Ukraine ở Kursk Giới phân tích cho rằng, Nga đang chơi "tất tay" ở Kursk để xóa bỏ quân bài mặc cả của Ukraine trước khi tiến hành đàm phán. "Nga chưa bao giờ thảo luận và sẽ không bao giờ thảo luận về vấn đề trao đổi lãnh thổ của mình. Tất nhiên, các đơn vị Ukraine sẽ bị xóa sổ hoặc bị trục xuất khỏi lãnh thổ Nga", ông Peskov nhấn mạnh. (nguồn ảnh Topwar, Ukrinform, TASS, Liveuamap).

https://topwar.ru/259414-v-minoborony-rf-rasskazali-o-sutochnyh-o-obschih-poterjah-protivnika-v-kurskoj-oblasti.html

https://topwar.ru/259416-postupajut-soobschenija-ob-osvobozhdenii-sela-sverdlikovo-kurskoj-oblasti.html

https://topwar.ru/259414-v-minoborony-rf-rasskazali-o-sutochnyh-o-obschih-poterjah-protivnika-v-kurskoj-oblasti.html

https://topwar.ru/259416-postupajut-soobschenija-ob-osvobozhdenii-sela-sverdlikovo-kurskoj-oblasti.html