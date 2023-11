Về quê chồng, vợ Đoàn Văn Hậu xung phong làm việc này

Sau khi đăng ký kết hôn và ngày 20/10 vừa qua, vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ chính thức về chung một bằng đám cưới tại Thái Bình vào ngày 11/11 tới đây. Từ khi còn hẹn hò, Doãn Hải My rất chăm về quê Văn Hậu và được lòng bố mẹ chồng. Cô thường theo chàng cầu thủ về quê và chia sẻ rất gần gũi, xem nhà chồng như nhà mình: “Về nhà ăn Tết”. Không những thế, mỗi lần về quê chồng, Doãn Hải My đều không ngại làm việc nhà, sẵn sàng vào bếp phụ giúp, rửa bát khi nhà có công việc. Khoảnh khắc này hoàn toàn khác xa với hình ảnh sang chảnh thường thấy của cô nàng. Đoàn Văn Hậu cũng rất hãnh diện về điều này, thoải mái đăng ảnh cô nàng đang rửa bát để khoe với mọi người. “Bạn ấy là một người thành phố, nhưng khi về quê, tôi cảm giác bạn ấy giống như một cô gái ở quê. Tất cả mọi việc nhà bạn ấy đều làm được hết. Kể cả khi về nhà tôi, ở quê có cỗ, rất nhiều bát đĩa, bạn ấy cũng xắn tay vào rửa bát, để mọi người không phải lo gì” - Văn Hậu từng chia sẻ về vợ mình. Cũng chính vì điều này nên ông Đoàn Văn Thắng - bố cầu thủ Văn Hậu cũng tiết lộ gia đình mình rất quý con dâu, khen cô nàng hiền lành và ngoan ngoãn. Bố chồng Doãn Hải My còn kể lại, khi về quê chồng và nhà có công việc, dù mới chỉ là bạn gái của Văn Hậu nhưng cô không ngại vào bếp phụ giúp mọi người. Được biết Doãn Hải My sinh ra trong gia đình có điều kiện, bố mẹ cô nàng đều làm kinh doanh và có công ty riêng. Ngoài ra gia đình cô còn đầu tư vào một nhà hàng ở vị trí đắc địa tại Hà Nội. Bản thân Doãn Hải My ngoài công việc mẫu ảnh còn có cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm. Vì vậy hình ảnh giản dị của tiểu thư Hà Nội ở nhà chồng khiến cư dân mạng thích thú và dành nhiều lời khen ngợi.

