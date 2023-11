"Team qua đường" bắt gặp vợ Đoàn Văn Hậu đi khám thai

Mới đây, “team qua đường” đã bắt gặp Đoàn Văn Hậu đưa vợ là Doãn Hải My đi khám ở khoa sản phụ khoa tại một bệnh viện ở Hà Nội. Đặc biệt mẹ của nam cầu thủ cũng có mặt “hộ tống” con dâu đi khám. Trước đó tại hậu trường đi thử váy cưới của cặp đôi này, Doãn Hải My đã để lộ vòng 2 lùm lùm, to bất thường so với hình ảnh tự đăng tải trước đây. Đặc biệt tại đám cưới diễn ra ngày 11/11 tại Thái Bình, khi xuất hiện ở đám đông vợ Đoàn Văn Hậu còn có hành động dùng tay che bụng rất cẩn thận. Thậm chí, khách mời dự đám cưới cũng khẳng định cặp đôi Văn Hậu và Hải My có tin vui khi nghe đại diện gia đình phát biểu chúc cô dâu chú rể sớm sinh em bé. Như vậy, với thông tin từ “team qua đường” kể lại khi chứng kiến mẹ Văn Hậu cùng chàng cầu thủ đưa Hải My đi khám lại càng rõ mồn một Vcặp đôi đã có tin vui. Ngày 26/11 Văn Hậu và Hải My sẽ tiếp tục tổ chức lễ cưới tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Thời điểm này cả Văn Hậu và Hải My đang tất bật để chuẩn bị cho ngày hạnh phúc của mình. Được biết Doãn Hải My sinh ra trong gia đình có điều kiện, bố mẹ cô nàng đều làm kinh doanh và có công ty riêng. Ngoài ra gia đình cô còn đầu tư vào một nhà hàng ở vị trí đắc địa tại Hà Nội. Bản thân Doãn Hải My ngoài công việc mẫu ảnh còn có cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm. Vì vậy hình ảnh giản dị của tiểu thư Hà Nội ở nhà chồng khiến cư dân mạng thích thú và dành nhiều lời khen ngợi.

