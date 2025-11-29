Hà Nội

Xã hội

Công an Hưng Yên phát cảnh báo về ‘tài liệu 88 trang’

Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên đã phát đi cảnh báo về tài liệu có nội dung bạo lực đang bị phát tán trên mạng xã hội.

Thiên Tuấn

Chiều 29/11, đại diện Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên xác nhận trên địa bàn xã Tiên Hưng có một người tên Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989). Ngày 27/11, lực lượng chức năng có về địa phương làm việc với công an xã hỏi về các thông tin liên quan đến người này. Hiện tại ông Đạt không có mặt ở địa phương.

Còn theo người nhà của ông Nguyễn Xuân Đạt, 10 năm trước, sau khi bố mất, Đạt rời khỏi nhà và đã không quay về suốt những năm qua, thậm chí không liên lạc với gia đình và biệt tích thông tin.

anh-chup-man-hinh-2025-11-29-luc-174642.png

Ngày 28/11, Công an xã Tiên Hưng cũng phát đi cảnh báo khẩn cấp về một tài liệu có nội dung kích động, bạo lực... đang được phát tán trên mạng xã hội. Có thể là "tài liệu 88 trang" đang gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Công an xã Tiên Hưng cũng khẳng định, đây là những nội dung cực kỳ độc hại, gây hoang mang dư luận và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công an xã Tiên Hưng khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không chia sẻ, nếu nhận được tài liệu, hãy xóa ngay và không lan truyền; Báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện tài khoản chia sẻ các nội dung trên và hướng dẫn con em tránh xa các nội dung tiêu cực, kích động trên mạng xã hội.

Công an xã Tiên Hưng cũng khẳng định, người có hành vi lưu trữ, chia sẻ, phát tán nội dung bạo lực, kích động phạm tội có thể bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đồng trở lên hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

