Tìm thấy thi thể Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hoá

Thi thể Chánh văn phòng Đảng ủy xã Trung Thành (Thanh Hóa) được tìm thấy trên sông Mã, đoạn qua thôn 4, xã Hồi Xuân, cách vị trí bị nạn khoảng 25km.

Ngày 27/11, thông tin từ ông Bùi Công Anh, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành (Thanh Hóa) xác nhận, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông L.V.N, Chánh văn phòng Đảng uỷ xã Trung Thành.

Thi thể ông N. được phát hiện trên sông Mã.

Theo ông Bùi Công Anh, khoảng 8h50 cùng ngày, thi thể ông N. được phát hiện trên sông Mã, đoạn qua thôn 4, xã Hồi Xuân, cách vị trí bị nạn khoảng 25km.

Trước đó, rạng sáng 24/11, ông L.V.N. ra khu vực sông Mã (đoạn chảy qua xã Phú Lệ) để đánh bắt cá rồi mất tích.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huy động lực lượng triển khai tìm kiếm, tuy nhiên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước sông chảy xiết. Sau 3 ngày mất tích, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

