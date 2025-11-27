Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tìm thấy thi thể Chánh văn phòng Đảng ủy xã ở Thanh Hoá

Thi thể Chánh văn phòng Đảng ủy xã Trung Thành (Thanh Hóa) được tìm thấy trên sông Mã, đoạn qua thôn 4, xã Hồi Xuân, cách vị trí bị nạn khoảng 25km. 

Thanh Hà

Ngày 27/11, thông tin từ ông Bùi Công Anh, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành (Thanh Hóa) xác nhận, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông L.V.N, Chánh văn phòng Đảng uỷ xã Trung Thành.

hhhh.png
Thi thể ông N. được phát hiện trên sông Mã.

Theo ông Bùi Công Anh, khoảng 8h50 cùng ngày, thi thể ông N. được phát hiện trên sông Mã, đoạn qua thôn 4, xã Hồi Xuân, cách vị trí bị nạn khoảng 25km.

Trước đó, rạng sáng 24/11, ông L.V.N. ra khu vực sông Mã (đoạn chảy qua xã Phú Lệ) để đánh bắt cá rồi mất tích.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huy động lực lượng triển khai tìm kiếm, tuy nhiên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước sông chảy xiết. Sau 3 ngày mất tích, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Phát hiện thi thể trôi sông:

(Nguồn: THĐT)
#Thanh Hóa #Chánh văn phòng #thi thể #sông Mã #mất tích #tìm thấy

Bài liên quan

Xã hội

Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh gần mương nước ở Khánh Hoà

Phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới mương nước, người dân xã Xuân Hải (tỉnh Khánh Hoà) đã cấp báo chính quyền.

Ngày 25/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản thông báo tìm người biết thông tin liên quan vụ vứt bỏ trẻ sơ sinh tại xã Xuân Hải.

Trước đó, vào khoảng 7h45, ngày 26/7/2025, tại khu vực mương nước Màng Màng thuộc thôn Lương Cách, xã Xuân Hải, người dân phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nghi phạm liên quan đến vụ thi thể thiếu nữ 19 tuổi trôi trên sông

Liên quan đến vụ thiếu nữ Nghệ An mất tích nhiều ngày, thi thể cô gái được xác định trôi trên sông ở Hưng Yên, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 1 nghi phạm.

Ngày 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ cô gái 19 tuổi quê Nghệ An mất tích nhiều ngày, thi thể được tìm thấy ở Hưng Yên. Thông tin chi tiết về danh tính, diễn biến vụ án chưa được tiết lộ.

capture-8733.png
Thi thể thiếu nữ được phát hiện trôi trên sông thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên.
Xem chi tiết

Xã hội

Thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lam

Phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lam, người dân phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã cấp báo cơ quan chức năng.

Ngày 23/11, thông tin từ UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, người dân vừa phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bờ sông Lam, thuộc Tổ dân phố Xuân Lam 5.

Theo đó, vào khoảng 6h30' ngày 23/11, người dân địa phương phát hiện thi thể nam giới trôi dạt vào bờ sông Lam (khu vực bến cát Doanh nghiệp tư nhân Tân Sơn Thủy Tổ dân phố Xuân Lam 5, phường Bắc Hồng Lĩnh) nên đã cấp báo chính quyền.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới