Ô tô 7 chỗ va chạm với xe đầu kéo khiến 4 người tử vong ở Lạng Sơn

Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo biển số 98E-000.77 và xe con biển số 19A-483.13 làm 4 người chết tại hiện trường, 2 nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu.

Ngày 26/11, thông tin từ UBND xã Nhân Lý (tỉnh Lạng Sơn) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 cùng ngày, tại Km42+600 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nhân Lý. Xe ô tô khách 7 chỗ hiệu Avanza, biển kiểm soát 19A-483.13, chở theo 6 người, di chuyển hướng từ xã Lộc Bình (Lạng Sơn) về Hà Nội thì va chạm mạnh với xe đầu kéo biển số: 98E-000.77, kéo sơ mi rơ moóc biển số: 98R-013.92.

Cú va chạm khiến xe khách hư hỏng nặng, 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Lãnh đạo UBND xã Nhân Lý cho biết thêm, cả 6 người ngồi trên xe 7 chỗ đều là người địa phương. Họ đang trên đường từ Lộc Bình về Hà Nội thăm người ốm thì bất ngờ gặp nạn.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đã khiến Quốc lộ 1A rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do xe con đi không đúng phần đường, đâm trực diện xe đầu kéo đi ngược chiều. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

