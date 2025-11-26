Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ô tô 7 chỗ va chạm với xe đầu kéo khiến 4 người tử vong ở Lạng Sơn

Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo biển số 98E-000.77 và xe con biển số 19A-483.13 làm 4 người chết tại hiện trường, 2 nạn nhân khác được đưa đi cấp cứu.

Gia Đạt

Ngày 26/11, thông tin từ UBND xã Nhân Lý (tỉnh Lạng Sơn) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

tai-nan3-01.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 cùng ngày, tại Km42+600 Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nhân Lý. Xe ô tô khách 7 chỗ hiệu Avanza, biển kiểm soát 19A-483.13, chở theo 6 người, di chuyển hướng từ xã Lộc Bình (Lạng Sơn) về Hà Nội thì va chạm mạnh với xe đầu kéo biển số: 98E-000.77, kéo sơ mi rơ moóc biển số: 98R-013.92.

Cú va chạm khiến xe khách hư hỏng nặng, 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Lãnh đạo UBND xã Nhân Lý cho biết thêm, cả 6 người ngồi trên xe 7 chỗ đều là người địa phương. Họ đang trên đường từ Lộc Bình về Hà Nội thăm người ốm thì bất ngờ gặp nạn.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này đã khiến Quốc lộ 1A rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do xe con đi không đúng phần đường, đâm trực diện xe đầu kéo đi ngược chiều. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#Lạng Sơn #tai nạn giao thông #xe đầu kéo #ô tô 7 chỗ #thương vong

Bài liên quan

Xã hội

Triệu tập đối tượng đánh người đàn ông bất tỉnh giữa phố ở Hà Nội

Phúc điều khiển xe thì va chạm với xe của anh M. Hai bên cãi nhau, anh M. rút dùi cui điện bấm cho phát ra tiếng khiến Phúc lao vào đánh khiến nạn nhân bất tỉnh

Ngày 24/11, Công an phường Phú Lương, TP Hà Nội cho biết, đã triệu tập đối tượng trong vụ ẩu đả khiến một người đàn ông bất tỉnh ở phố Xốm. Khoảng 16h30 ngày 22/11, người dân báo tin xảy ra xô xát giữa 2 nam thanh niên tại ngõ 4 phố Xốm, phường Phú Lương. Một người bị đánh gục, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103, còn nghi phạm rời khỏi hiện trường. Toàn bộ sự việc được người dân quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

1000009451-2155-1444.png
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông trên phố Trần Hưng Đạo

Vụ va chạm giao thông giữ xe mô tô với xe ô tô không gây thiệt hại về người, hai phương tiện liên quan bị hư hỏng, cơ quan Công an đang tìm nhân chứng.

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố đang giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam.

download.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Ô tô tải va chạm xe máy ở Phú Thọ, một người tử vong

Tai nạn khiến một người đi xe máy tử vong tại chỗ. Danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn ô tô tải va chạm xe máy khiến một người tử vong xảy ra vào khoảng 5h ngày 20/11, tại Km 74+500 trên quốc lộ 6, thuộc địa phận phường Thống Nhất (tỉnh Phú Thọ).

Thời điểm trên, chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 26H-002.39 đang lưu thông hướng Sơn La - Hà Nội va chạm với xe máy biểm kiểm soát 28B1-084.93 di chuyển cùng chiều.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới