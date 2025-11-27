Danh tính 2 tài xế trong vụ tai nạn khiến 4 người tử vong ở Lạng Sơn

Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe ô tô con xảy ra ở Lạng Sơn làm 4 người tử vong và 2 người bị thương.

Ngày 27/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và ô tô con, khiến 4 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp có mặt để chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h48 ngày 26/11, tại Km 42+600 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Hợp Nhất (xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn) xảy ra va chạm giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98E-000.77, kéo theo rơ-moóc 98R-013.92 do Phạm Văn Dũng (SN 1981, trú Việt Yên, Bắc Ninh) điều khiển theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn, với xe ô tô con mang BKS 19A-483.13 do Lại Quang Nhân (SN 1993, trú Thường Tín, Hà Nội) lái theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe con biến dạng hoàn toàn. Bốn người trên xe tử vong tại chỗ, hai nạn nhân khác bị thương nặng được chuyển tới Trung tâm Y tế Khu vực Chi Lăng cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh do ông Đoàn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã có mặt tại hiện trường.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, đồng thời ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Lại Quang Nhân để phục vụ điều tra.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Xem thêm video Tai nạn do bất cẩn đi ra từ đường nhánh: