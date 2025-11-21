Hà Nội

Công an Hải Phòng bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Công an quận Hải An (cũ) ban hành Quyết định số 2553 truy nã Trần Văn Quang về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (truy nã đặc biệt nguy hiểm).

Gia Đạt

Ngày 21/11, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Công an phường Bạch Đằng vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã tại tỉnh An Giang. Trước đó, Trần Văn Quang (sinh năm 1981, HKTT tại ngõ 380 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng; nay là phường Lê Chân, Hải Phòng) cùng 04 đối tượng khác tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng ở Hải An. Tuy nhiên, sau đó, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

hai-phong-bat-doi-tuong-tron-truy-na.jpg
Đối tượng Trần Văn Quang (x) bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 18/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải An (cũ) ban hành Quyết định số 2553 truy nã Trần Văn Quang về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (truy nã đặc biệt nguy hiểm). Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an phường Bạch Đằng nắm được thông tin đã phân công một tổ công tác bắt giữ Trần Văn Quang khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hà Tiên, tỉnh An Giang vào ngày 20/11/2025.

Hiện, Công an phường Bạch Đằng bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Hải Phòng thụ lý, giải quyết theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
