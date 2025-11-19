Phát hiện đối tượng truy nã khi tiếp nhận công dân do Trung Quốc trao trả

Công an Lạng Sơn vừa tiếp nhận đối tượng Đỗ Văn Quân bị Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã ngày 7/4/2010 về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiếp nhận 17 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả, trong số này có 1 đối tượng truy nã.

Đối tượng truy nã Đỗ Văn Quân bị Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ để bàn giao cho Công an TP Hải Phòng xử lý.

Những công dân trên có thời gian lưu trú quá thời hạn hoặc trước đây đã nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc để tìm kiếm việc làm, bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, bắt giữ. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã xác minh lý lịch, khai thác thông tin các công dân xuất cảnh trái phép.

Quá trình xác minh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện đối tượng Đỗ Văn Quân (sinh năm 1985, trú tại TP. Hải Phòng) bị Công an thành phố Hải Phòng ra quyết định truy nã ngày 7/4/2010 về tội Trộm cắp tài sản. Đối tượng khai nhận, sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đã bỏ trốn sang Trung Quốc và bị lực lượng chức năng bắt giữ vì lý do nhập cảnh, cư trú trái phép.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu hoàn tất các thủ tục và bàn giao đối tượng cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng xử lý theo quy định của pháp luật.

