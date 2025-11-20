Hà Nội

Xã hội

Truy nã đối tượng tổ chức cho người khác trốn sang châu Âu lao động trái phép

Theo hồ sơ điều tra, năm 2024, Loan có hành vi tổ chức cho các đối tượng sang châu Âu du lịch sau đó trốn ở lại để lao động trái phép.

Gia Đạt

Ngày 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã Vũ Thị Loan (SN 1991; thường trú tại: xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh) về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

du-an-moi-1.jpg
Đối tượng Vũ Thị Loan và quyết định truy nã.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2024, Loan có hành vi tổ chức cho các đối tượng sang châu Âu du lịch sau đó trốn ở lại để lao động trái phép. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 14/10/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Loan. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vũ Thị Loan.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, (SĐT: 0692194085 - 0972618097), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Bài liên quan

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Theo điều tra, do mâu thuẫn với một nhóm khác, nhóm của Bùi Xuân Giang đã đánh nhau với nhóm đối thủ, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 19/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định truy nã Bùi Xuân Giang (SN 1994; thường trú tại: xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

download.jpg
Đối tượng Bùi Xuân Giang và quyết định truy nã.
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện đối tượng truy nã khi tiếp nhận công dân do Trung Quốc trao trả

Công an Lạng Sơn vừa tiếp nhận đối tượng Đỗ Văn Quân bị Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã ngày 7/4/2010 về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiếp nhận 17 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả, trong số này có 1 đối tượng truy nã.

capture.png
Đối tượng truy nã Đỗ Văn Quân bị Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ để bàn giao cho Công an TP Hải Phòng xử lý.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng truy nã tại Sân bay quốc tế Nội Bài

Theo hồ sơ, ngày 9/8/2022, Bằng bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (trước đây) truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 18/11, Công an TP Hà Nội cho biết, nhận được thông tin đối tượng truy nã xuất hiện tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng.

4.jpg
Đối tượng truy nã bị bắt giữ.
Xem chi tiết

