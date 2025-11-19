Hà Nội

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Theo điều tra, do mâu thuẫn với một nhóm khác, nhóm của Bùi Xuân Giang đã đánh nhau với nhóm đối thủ, gây mất an ninh trật tự.

Gia Đạt

Ngày 19/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định truy nã Bùi Xuân Giang (SN 1994; thường trú tại: xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Bùi Xuân Giang và quyết định truy nã.

Theo điều tra, do mâu thuẫn với một nhóm khác, đêm ngày 7/4/025, tại xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội, nhóm của Bùi Xuân Giang đã đánh nhau với nhóm đối thủ, gây mất an ninh trật tự. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 16/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Giang về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bùi Xuân Giang. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, Công an xã Phúc Thịnh (SĐT: 0985874891), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Phát hiện đối tượng truy nã khi tiếp nhận công dân do Trung Quốc trao trả

Công an Lạng Sơn vừa tiếp nhận đối tượng Đỗ Văn Quân bị Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã ngày 7/4/2010 về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tiếp nhận 17 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả, trong số này có 1 đối tượng truy nã.

capture.png
Đối tượng truy nã Đỗ Văn Quân bị Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ để bàn giao cho Công an TP Hải Phòng xử lý.
Xã hội

Bắt đối tượng truy nã tại Sân bay quốc tế Nội Bài

Theo hồ sơ, ngày 9/8/2022, Bằng bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (trước đây) truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 18/11, Công an TP Hà Nội cho biết, nhận được thông tin đối tượng truy nã xuất hiện tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh - Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, CATP Hà Nội đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng.

4.jpg
Đối tượng truy nã bị bắt giữ.
Xã hội

Bị truy nã vì đâm trọng thương bạn trai người yêu cũ

Sau cuộc rượu tại nhà người quen, Danh Phụng (tỉnh An Giang) đã đâm trọng thương bạn trai người yêu cũ, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 16/11, thông tin từ Công an xã Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã Danh Phụng (SN1996, trú tại khu phố Minh Thành, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) khi đang lẩn trốn tại đặc khu Phú Quốc.

Trước đó, ngày 30/11/2024, anh Bông Văn G. chở chị N. đến nhậu tại nhà một người quen tại khu phố Minh Thành, thị trấn Minh Lương (nay là xã Châu Thành, tỉnh An Giang). Khi ra về, anh G. bị Danh Phụng (bạn trai cũ của N) chặn đánh và dùng dao đâm vào lưng, gây thương tích 11%. Sau khi gây án, Phụng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

