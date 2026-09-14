Đồng Nai: Công ty Hoàng Đăng một mình dự thầu, trúng gói trường học hơn 4 tỷ

Gói thầu nâng cấp Trường Tiểu học Trần Văn Ơn tại phường Biên Hòa ghi nhận tiết kiệm ngân sách khoảng 0,5%, khi nhà thầu Hoàng Đăng một mình dự và trúng thầu.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Biên Hòa (TP Đồng Nai) vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1: Xây lắp thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt là 4.898.940.651 đồng (làm tròn 4.898.940.000 đồng), sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách địa phương.

Trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,5%

Gói thầu số 1: Xây lắp (mã thông báo mời thầu IB2600451396-00) được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói với thời gian thi công 60 ngày. Giá gói thầu được phê duyệt ở mức 4.117.494.770 đồng. Đơn vị đảm nhận vai trò tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) kiêm đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa.

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành lúc 15 giờ 44 phút ngày 26/08/2026, gói thầu chỉ có duy nhất 1 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng với giá dự thầu 4.096.800.494 đồng, không áp dụng thư giảm giá.

Sau quá trình đánh giá, ngày 06/09/2026, bà Vương Thị Hảo - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Biên Hòa đã ký Quyết định số 146/QĐ-PVHXH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng chính thức trúng thầu với giá 4.096.800.494 đồng. So với giá gói thầu 4.117.494.770 đồng, tiết kiệm khoảng 20.694.276 đồng, tương ứng 0,5%.

Quyết định số 146/QĐ-PVHXH. (Nguồn MSC)

Năng lực nhà thầu

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Hoàng Đăng (MST: 3603530972) trụ sở tại đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trấn Biên, TP Đồng Nai là một cái tên quen thuộc trong hoạt động mua sắm công tại địa phương.

Tính đến ngày 09/9/2026, Công ty Hoàng Đăng đã tham gia 61 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ghi nhận tỷ lệ trúng thầu vượt trội khi thắng tới 50 gói, chỉ trượt 10 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 226.173.524.108,1 đồng, trong đó toàn bộ 100% các gói thầu đều phân bố trên địa bàn TP Đồng Nai.

Riêng tại Phòng Văn hóa - Xã hội phường Biên Hòa, Công ty Hoàng Đăng từng tham gia và trúng khoảng 2 gói thầu với tổng giá trị khoảng 17.925.502.228 đồng. Ngoài ra, đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa cũng từng làm bên mời thầu 9 gói thầu mà doanh nghiệp nộp hồ sơ tham dự.

Tại gói thầu xây lắp Trường Tiểu học Trần Văn Ơn vừa qua, Báo cáo đánh giá số 383/2026/BCĐG-ĐK ngày 05/09/2026 của Tư vấn Đăng Khoa ghi nhận việc bên mời thầu từng phải phát văn bản yêu cầu nhà thầu Hoàng Đăng làm rõ về nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công chủ yếu vào ngày 04/09/2026. Sau khi nhà thầu nộp bổ sung giải trình ngày 05/09/2026, tổ chuyên gia đã kết luận hồ sơ đạt yêu cầu và đề xuất phê duyệt trúng thầu.

Hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư

Bình luận về dữ liệu gói thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng được thiết lập nhằm mục tiêu tối ưu hóa thời gian, mở rộng sự tiếp cận của cộng đồng doanh nghiệp và gia tăng tính cạnh tranh về giá để tiết kiệm chi phí công. Việc một gói thầu xây lắp trường học có giá trị hơn 4 tỷ đồng nhưng chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham dự và trúng thầu với mức giảm giá 0,5% cho thấy mục tiêu hiệu quả kinh tế chưa đạt được như kỳ vọng.

Đồng quan điểm, chuyên gia Đào Giang cho rằng, trong bối cảnh Chính phủ liên tục chỉ đạo siết chặt kỷ cương đầu tư công qua Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/05/2026 quán triệt tinh thần thực hành tiết kiệm triệt để trong đấu thầu năm 2026 và nâng cao trách nhiệm quản lý trong đầu tư công. Người đứng đầu cơ quan mời thầu cần rà soát kỹ lưỡng các tiêu chí kỹ thuật trong E-HSMT để tránh tạo rào cản hạn chế nhà thầu, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch theo Điều 44 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15).