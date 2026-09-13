Tây Ninh: Liên danh Long Nguyen - An Lộc trúng gói thầu xây lắp hơn 4 tỷ tại phường Long An

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP), Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng (BQLDA ĐTXD) phường Long An (tỉnh Tây Ninh) đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Cống thoát nước, vỉa hè hẻm 456 Quốc lộ 62.

Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, có dự toán giá gói thầu được duyệt tại Quyết định số 1228/QĐ-BQLDA ngày 05/8/2026 là 4.116.831.000 đồng (bao gồm: chi phí xây dựng 3.917.006.000 đồng, chi phí đảm bảo an toàn giao thông 17.664.000 đồng và chi phí dự phòng phát sinh 182.161.000 đồng). Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2600252686 được đăng tải ngày 11/08/2026.

Quy trình tổ chức đấu thầu qua mạng

Ngày 12/8/2026, Giám đốc BQLDA ĐTXD phường Long An ký Quyết định số 1293/QĐ-BQLDA phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT). Gói thầu được phát hành thông báo mời thầu qua mạng (E-TBMT số IB2600443304-00) từ ngày 12/08/2026 đến ngày 21/08/2026. Thời gian chuẩn bị hồ sơ là 09 ngày, áp dụng theo quy định đối với gói thầu xây lắp quy mô dưới 20 tỷ đồng.

Công tác lập E-HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT) do Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Xây dựng Toàn Tâm đảm nhận (theo Hợp đồng tư vấn số 67/2026/HĐTV-TA ngày 06/8/2026). Đơn vị thẩm định E-HSMT là Công ty TNHH Tư vấn Đấu thầu Trung Thành (Báo cáo thẩm định số 70-BC/TR/2026 ngày 12/8/2026).

Thời điểm đóng, mở thầu lúc 14:30 ngày 21/08/2026, Biên bản mở thầu ghi nhận duy nhất 01 đơn vị tham dự là Liên danh Long Nguyen - An Lộc với giá dự thầu 4.026.684.187 đồng.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 128-BC-2026-TA ngày 26/8/2026 của Tổ chuyên gia, hồ sơ của liên danh được đánh giá "Đạt" ở các nội dung: tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Trong quá trình xét thầu, ngày 24/8/2026, bên mời thầu và chủ đầu tư đã phát hành Công văn số 1427/CV-BQLDA yêu cầu nhà thầu làm rõ một số nội dung trong E-HSDT (trên cơ sở tờ trình số 122-CV-2026-TA của đơn vị tư vấn). Cùng ngày, liên danh nhà thầu đã hoàn tất việc phản hồi và cập nhật tài liệu bổ sung trực tuyến trên hệ thống e-GP.

Do chỉ có 01 nhà thầu tham dự và đạt yêu cầu kỹ thuật, Tổ chuyên gia thực hiện quy trình mời Liên danh Long Nguyen - An Lộc vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng mà không phải xếp hạng. Ngày 28/8/2026, các bên hoàn tất biên bản thương thảo, thống nhất giá đề nghị trúng thầu là 4.026.684.000 đồng (giảm 187 đồng so với giá dự thầu ban đầu).

Ngày 28/8/2026, BQLDA ĐTXD phường Long An ban hành Quyết định số 1502/QĐ-BQLDA (ký số ngày 03/9/2026) phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Liên danh Long Nguyen - An Lộc. Giá trúng thầu là 4.026.684.000 đồng (chi phí xây dựng 3.844.523.000 đồng, chi phí dự phòng 182.161.000 đồng). Gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 180 ngày; giá trị giảm thầu đạt 90.147.000 đồng (tương đương 2,19%).

Nguồn: MSC

Hồ sơ hai doanh nghiệp trong liên danh trúng thầu

Công ty TNHH Long Nguyen (thành viên đứng đầu liên danh): Thành lập ngày 02/03/2017; trụ sở tại số 49, đường Lãnh Binh Tiến, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh; người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Cẩm Tú. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.

Tính đến tháng 9/2026, doanh nghiệp tham gia 56 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; trong đó trúng 33 gói, trượt 17 gói, 4 gói chưa có kết quả và 2 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) đạt 91.588.293.122 đồng (vai trò độc lập đạt 43.082.725.935 đồng; vai trò liên danh đạt 48.505.567.187 đồng).

Tại BQLDA ĐTXD phường Long An, trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp được ghi nhận trúng một số gói thầu: gói xây lắp chỉ định thầu rút gọn trị giá 893.017.000 đồng (tháng 2/2026); gói đấu thầu rộng rãi trị giá 5.888.000.000 đồng (tháng 5/2026); gói chỉ định thầu rút gọn 1.470.667.000 đồng (tháng 5/2026); 02 gói chào hàng cạnh tranh trị giá lần lượt 4.037.672.348 đồng và 3.687.656.753 đồng (tháng 6/2026).

Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Xây dựng An Lộc (thành viên liên danh): Thành lập ngày 27/08/2018; trụ sở tại số 10C đường số 176, khu phố 6, phường Tăng Nhơn Phú, TP HCM; do ông Nguyễn Tấn Diêu làm Giám đốc.

Hệ thống e-GP ghi nhận đến tháng 9/2026, Công ty An Lộc đã tham gia 58 gói thầu; trúng 16 gói, trượt 38 gói, 1 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu đạt 80.602.457.874 đồng (độc lập 52.568.736.638 đồng; liên danh 28.033.721.236 đồng). Tỷ lệ giá trúng thầu trung bình so với giá dự toán đạt 93,92%. Địa bàn tham dự thầu phân bổ tại Lâm Đồng (27 gói), Tây Ninh (16 gói), TP HCM (13 gói), Cần Thơ, Đồng Nai...

Năm 2026, doanh nghiệp trúng một số gói thầu như: gói xây lắp độc lập 17,024 tỷ đồng (tháng 5/2026); gói xây lắp tại xã An Lục Long trị giá 17,594 tỷ đồng với vai trò thành viên liên danh (tháng 6/2026); gói đèn chiếu sáng bờ nam sông Vàm Cỏ Tây 1,173 tỷ đồng (tháng 7/2026); gói duy tu đường tại xã An Phước 1,135 tỷ đồng và gói chiếu sáng đường 504 tại xã Tuyên Bình 1,339 tỷ đồng (tháng 8/2026).

Quy định pháp lý về làm rõ hồ sơ dự thầu

Bình luận về thủ tục làm rõ E-HSDT, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, hoạt động này căn cứ theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung), Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và Thông tư số 79/2025/TT-BTC.

Khoản 1 Điều 78 Luật Đấu thầu quy định chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu nhà thầu làm rõ hồ sơ trong quá trình đánh giá. Cụ thể hóa điều này, Điều 30 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP nêu rõ: sau thời điểm mở thầu, nếu E-HSDT của nhà thầu thiếu các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ thuế, nhân sự, thiết bị thì bên mời thầu, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung để hoàn thiện căn cứ xét thầu.

Quá trình làm rõ phải tuân thủ nguyên tắc: đối với tư cách hợp lệ không làm thay đổi bản chất nhà thầu; đối với đề xuất kỹ thuật và tài chính không được làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ đã nộp và không làm thay đổi giá dự thầu. Mọi văn bản yêu cầu và phản hồi làm rõ đều thực hiện công khai qua Hệ thống e-GP và cấu thành một phần không thể tách rời của hồ sơ dự thầu.

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định, làm rõ E-HSDT là bước nghiệp vụ chuẩn hóa theo quy định pháp luật nhằm thu thập đầy đủ tài liệu phục vụ công tác đánh giá khách quan, hạn chế loại bỏ nhà thầu do lỗi hình thức, đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch trước khi chủ đầu tư tiến hành thương thảo và phê duyệt kết quả.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.