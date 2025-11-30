Chiếc xe máy kỳ quái gây xôn xao mạng xã hội, CSGT vào cuộc

Nam sinh sử dụng xe máy biến dạng, che biển số để tránh bị phát hiện, đã bị CSGT TP HCM lập biên bản xử phạt và xử lý hành chính.

Ngày 30/11, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (CSGT - PC08, Công an TP HCM) cho biết, đã lập biên bản 3 người có liên quan đến vụ việc nam sinh chạy xe máy thay đổi kết cấu, che biển số rồi quay video đăng lên mạng xã hội (MXH) gây xôn xao dư luận.

CSGT Rạch Chiếc làm việc với 2 nam sinh và phụ huynh liên quan đến video gây xôn xao MXH

“CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản nam sinh điều khiển xe vi phạm và cả phụ huynh giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi tham gia giao thông”, Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc thông tin.

Trước đó, MXH xôn xao với đoạn video clip dài gần 30 giây ghi lại hình ảnh một nam học sinh mặc đồng phục một trường THCS-THPT điều khiển xe máy không gương chiếu hậu, bô xe “kỳ quái”, thay đổi hoàn toàn máy, hình dáng và đặc tính, màu sơn xe; đáng nói là người điều khiển phương tiện nói trên dùng màu sơn bôi đen biển số.

Nam sinh D. làm việc với cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc về hành vi vi phạm của mình.

Vụ việc được xác định xảy ra chiều 27/11 trên đường Phú Châu, phường Tam Bình, TP HCM do Đội CSGT chịu trách nhiệm quản lý địa bàn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc đã nhanh chóng xác minh và làm rõ vụ việc. Người điều khiển xe “xôn xao MXH” là H.Q.T.D (17 tuổi, ngụ phường Dĩ An, TP HCM, hiện là học sinh) được mời đến cơ quan Công an làm việc. Em D. cho biết mượn xe của bạn là N.T. D. (16 tuổi, ngụ phường Dĩ An).

Nam sinh D. điều khiển xe máy không gương chiếu hậu, gắn bô xe “kỳ quái”, thay đổi hoàn toàn máy, hình dáng và đặc tính, màu sơn xe; đáng nói là người điều khiển phương tiện nói trên dùng màu sơn bôi đen biển số.

Tại Đội CSGT Rạch Chiếc, D. và cha là N.V.Đ (SN 1972) thừa nhận ông Đ. mua chiếc xe cũ nát với giá 2,5 triệu đồng để làm phương tiện chở thức ăn cho heo. Tuy nhiên, D. đã lên mạng đặt mua bô xe, dàn áo nhựa ốp xe, rồi tự ý thay đổi máy, hình dáng, đặc tính, màu sơn xe; tháo bộ phận giảm thanh; tháo kính chiếu hậu…

Chiều 27/11, D. đã giao xe cho bạn học là H.Q.T.D D. điều khiển chạy trên đường Phú Châu, cả 2 dùng sơn bôi đen biển số với mục đích tránh người dân báo CSGT. Sau đó D. dùng điện thoại quay lại và đưa video lên MXH.

CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản hàng loạt lỗi vi phạm đối với người điều khiển xe như: Gắn biển số xe bị che lấp; điều khiển xe trên 50cm3 nhưng chưa đủ tuổi; tự ý thay đổi máy, hình dáng, đặc tính, màu sơn; không có bộ phận giảm thanh. Ngoài ra ông Đ. cũng bị lập biên bản xử lý hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện.