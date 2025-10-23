CSGT Quảng Ngãi xử lý vi phạm của xe tải làm rơi hoá chất thế nào?

Lực lượng Cảnh sát giao thông đang phối hợp để làm rõ một số vấn đề liên quan, trước khi đưa ra quyết định xử lý vi phạm của lái xe.

Trước bức xúc về sự cẩu thả của tài xế xe tải khi chở chất lỏng độc hại, nguy hiểm nhưng làm rơi vỡ xuống đường ở khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi có phản hồi về hướng xử lý hành vi vi phạm của lái xe tải.

Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ, tất cả các hành vi vi phạm trong vận chuyển hàng hoá (làm rơi vãi, đổ….) đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, đặc biệt là khi vận chuyển các mặt hàng nguy hiểm, độc hại.

Xe đầu kéo làm rơi nhiều thùng chất lỏng bốc mùi, gây cay mắt trên đường phố Quảng Ngãi sáng 23/10.

Riêng đối với vi phạm của tài xế xe tải làm rơi, vỡ thùng hoá chất tại khu vực trung tâm của tỉnh vào sáng nay, hiện CSGT đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ một số vấn đề liên quan trước khi đưa ra quyết định xử phạt, hoặc đề xuất mức xử phạt (nếu vượt thẩm quyền).

Theo Thượng tá Vũ Thanh Giang - Trưởng Phòng CSGT, hành vi vi phạm làm rơi vỡ hàng xuống đường đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, cần phải làm rõ hơn là phương tiện có được cấp phép chở hàng hoá nguy hiểm, chất độc hại không; chất lỏng được chở chính xác là loại gì; nguồn gốc xuất xứ thế nào…..

Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi có kết quả xác minh cụ thể, phòng CSGT tỉnh mới xem xét, căn cứ vào các quy định hiện hành để ban hành quyết định xử phạt, hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử phạt.

Được biết vào sáng cùng ngày, trong lúc lưu thông trên đường Lê Lợi, phường Cẩm Thành, chiếc xe tải mang BKS 76F-006.19, kéo theo rơ-moóc 76R-009.21 đã làm 4 thùng nhựa chở chất lỏng, có dung tích ước trên 1.000 lít/thùng rơi xuống đường.

Trong số 4/7 thùng chất lỏng bị rơi xuống, có thùng đã bị vỡ, bể và bốc mùi hôi khủng khiếp làm nhiều người đi đường và các hộ dân xung quanh hít phải bị buồn nôn, nhức đầu, chảy nước mắt.

Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trưởng để điều tiết giao thông.

Qua quan sát thùng hoá chất mà xe tải chở và bị rơi, vỡ ở bên hông có dán tờ giấy ghi chữ Glacial Acetic acid, cùng với các ký hiệu và biểu tượng chất lỏng dễ cháy, chất ăn mòn, xuất xứ tại Trung Quốc, có hạn sử dụng đến 4/9/2026.

Qua nắm thông tin ban đầu được biết, số chất lỏng trên được vận chuyển từ cơ sở kinh doanh của một đơn vị hoạt động tại Cụm công nghiệp Đồng Dinh, xã Nghĩa Hành.

Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi trước đó cũng đã xử phạt nhiều trường hợp xe tải chở hàng không chằng buộc theo quy định.

Xe tải chở cống bê tông cao vượt mức, không chằng buộc.

Đơn cử, vào ngày 13/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận video, hình ảnh ghi lại ô tô tải chở các ống cống bê tông dạng trụ với chiều cao vượt mức, không được chằng buộc theo quy định, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua xã Mộ Đức.

Đây được xem là hành vi cực kỳ cẩu thả, coi thường tính mạng của người tham gia giao thông, gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn.

Lực lượng đã mời tài xế đến làm việc, thừa nhận hành vi vi phạm. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản và xử phạt tài xế này số tiền 20 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên Giấy phép lái xe.