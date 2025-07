Một lái xe ở Gia Lai 3 tháng 14 lần vi phạm tốc độ

Hải Dương: Xử phạt vi phạm giao thông quý I hơn 47,5 tỷ Trong quý I/2025, CSGT Hải Dương đã phát hiện, xử phạt 14.340 trường hợp, phạt số tiền hơn 47,5 tỷ đồng, tước 1.828 GPLX, trừ điểm 1.402 trường hợp, tạm giữ 3.788 phương tiện.

Nội dung trên được lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hải Dương báo cáo tại buổi làm việc của Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương với tập thể lãnh đạo, chỉ huy phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm, đặc biệt là sau khi triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới (từ 1/3/2025 đến nay).



Theo đó, trong quý I/2025, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử phạt 14.340 trường hợp, phạt số tiền là 47.512.365.000 đồng; tước 1.828 GPLX, trừ điểm 1.402 trường hợp, tạm giữ 3.788 phương tiện (gồm 231 ô tô, 3.170 moto và 387 phương tiện khác).