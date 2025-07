Công an Gia Lai đề nghị chặn đăng kiểm 2.944 xe ô tô vi phạm

Thanh Hóa phạt nguội gần 30.000 trường hợp vi phạm giao thông Tỉnh Thanh Hóa đã lắp đặt trên 150.000 mắt camera giám sát được tại các tuyến và nút giao thông trọng điểm, ở các xã, phường, thị trấn; các ngã 3, ngã 4 và các khu vực giao thông phức tạp.

Ngày 23/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tất cả 26 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh này đều đã được trang bị hệ thống camera an ninh. Hạ tầng số phát triển đã góp phần quan trọng vào việc kiểm soát an ninh trật tự và an toàn giao thông.