Chế tài xử lý chủ trang trại ở Hưng Yên giết mổ lợn bệnh để tiêu thụ

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Duy Dương. Ảnh CQCA

Cố tình giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vợ chồng chủ cơ sở chăn nuôi về tội vi phạm an toàn thực phẩm. Mặc dù biết rõ đàn lợn tại trang trại bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhưng cặp vợ chồng chủ cơ sở vẫn giết mổ, bảo quản thịt trong kho lạnh rồi bán cho nhiều đầu mối suốt nhiều tháng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tại cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên do vợ chồng Dương làm chủ cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ngày 13/9/2025, Phòng An ninh kinh tế chủ trì phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên, UBND xã Phụ Dực tiến hành kiểm tra cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn phát hiện trong 12 ô chuồng có tổng cộng 379 con lợn, trọng lượng khoảng 18,4 tấn; đồng thời có 2 kho lạnh đang bảo quản hơn 2 tấn sản phẩm động vật.

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, trưng cầu giám định đối với số động vật và sản phẩm động vật nêu trên xác định 7/12 mẫu máu của số lợn đang được nuôi nhốt và toàn bộ mẫu thịt trong kho lạnh đều dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Đoàn kiểm tra đã tổ chức niêm phong, tiêu hủy số lợn bệnh, sản phẩm động vật trong kho lạnh theo quy định. Quá trình điều tra, xác minh, Phòng An ninh kinh tế xác định trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến ngày 13/9/2025, mặc dù biết rõ đàn lợn tại trang trại bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, song các đối tượng vẫn giết mổ, bảo quản thịt trong kho lạnh rồi bán cho nhiều đầu mối để chế biến làm thực phẩm cho người sử dụng.

Ngày 14/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Duy Dương (SN 1973) và vợ là Nguyễn Thị Hồng Huệ (SN 1974), cùng trú thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự. Hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Xử nghiêm để răn đe

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Bùi Quang Thu (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định: hành vi giết mổ lợn bệnh dịch bán cho người dân là rất táng tận lương tâm, coi thường pháp luật và cần phải bị xử lý bằng chế tài nghiêm khắc. Pháp luật quy định rõ, vật nuôi bị chết do bệnh dịch, bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch tả châu Phi, bắt buộc phải tiêu hủy theo hình thức chôn lấp hoặc đốt, tuyệt đối không được sử dụng để làm thức ăn chăn nuôi hoặc thức ăn cho người. “Quy trình xử lý vật nuôi bị bệnh dịch phải tuân thủ quy định của Luật Thú y và các văn bản pháp luật có liên quan. Người nào biết rõ là động vật chết vì bệnh hoặc động vật nhiễm dịch bệnh phải tiêu hủy nhưng vẫn bán ra thị trường thì chưa cần xảy ra hậu quả, hành vi này đã đủ căn cứ để xử lý hình sự theo Điều 317 Bộ luật Hình sự”, luật sư Bùi Quang Thu cho hay.

Trong vụ án này, các bị can bị khởi về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”; theo Điều 317 Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2025) với 3 khung hình phạt: khoản 1, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm nếu hành vi gây nguy cơ hoặc thiệt hại cho sức khỏe người tiêu dùng; khoản 2 (được sửa đổi, bổ sung từ 1/7/2025), phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, phạt tù từ 3 năm đến 7 năm nếu có các tình tiết như có tổ chức, thực hiện nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên; khoản 3, phạt tù từ 7 năm đến 15 năm nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng hoặc thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên. "Quá trình điều tra, nếu hành vi mang tính chất tổ chức, diễn ra liên tục, tiêu thụ thịt lợn bệnh, thịt lợn chết với số lượng lớn ra thị trường, cơ quan chức năng sẽ xem xét truy tố theo khung hình phạt phù hợp", luật sư Bùi Quang Thu nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư, hoàn toàn có cơ sở pháp lý để cơ quan chức năng xem xét cả “Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp các bị can giết mổ lợn chết, lợn bệnh và sau đó bán ra thị trường với danh nghĩa thịt tươi sạch, hành vi này cấu thành tội làm hàng giả về chất lượng và bản chất thực phẩm. Hình phạt tại Điều 193 cao hơn nhiều so với Điều 317, mức án cao nhất có thể lên tới 20 năm tù hoặc tù chung thân, nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng hoặc thu lợi bất chính lớn.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của những người bán thịt lợn. Nếu những người này biết rõ đây là thịt lợn bệnh nhưng ham rẻ để nhập vào rồi bán cũng bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” với các bị can nêu trên. Luật sư Bùi Quang Thu cũng cho rằng, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm là hành vi đáng bị lên án vì nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, làm ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của đất nước, gia tăng áp lực lên hệ thống an sinh xã hội và y tế. Hơn thế, những vi phạm này còn gây bất ổn trong xã hội, gây thiệt hại kinh tế khi Nhà nước phải tốn nhiều chi phí để điều tra và xử lý hậu quả vi phạm. Vì vậy, việc cơ quan điều tra khởi tố các đối tượng trong vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” là cần thiết để giáo dục người phạm tội và răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội trong bối cảnh hiện nay thị trường tràn lan sản phẩm bẩn.