Xã hội

38 tấn thịt lợn nhiễm bệnh suýt tuồn ra thị trường, chủ cơ sở khai gì?

Phan Văn Phòng khai nhận đã thu mua hoặc xin lợn chết, lợn bệnh từ các hộ dân với giá rẻ, sau đó mang về xẻ thịt, tích trữ trong kho lạnh để bán ra thị trường.

Gia Đạt

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Phòng, sinh năm 1965, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Đây là đối tượng có hành vi giết mổ, trữ đông gần 38 tấn thịt lợn nhiễm virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường.

569098381-1141770434750175-5772225054213481290-n.jpg
Phan Văn Phòng tại cơ quan Công an.

Trước sự bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, nhiều hộ chăn nuôi đã tìm cách giấu dịch, bán tháo lợn nhiễm bệnh với giá rất rẻ. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các đầu nậu, thương lái bất hợp pháp thu gom lợn bệnh để giết mổ, cấp đông, đợi sau khi dịch qua đi, nguồn cung khan hiếm, giá lợn tăng cao thì đưa thịt lợn đã cấp đông từ lợn bệnh ra thị trường tiêu thụ nhằm trục lợi.

Một số đối tượng còn bí mật vận chuyển lợn bệnh từ vùng có dịch đến nơi không có dịch để tiêu thụ. Hành vi này không chỉ làm tăng nguy cơ bùng phát dịch ở địa bàn mới mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Nhận thấy mối nguy hại từ các hành vi trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện cơ sở giết mổ của Phan Văn Phòng có dấu hiệu nghi vấn giết mổ, trữ đông số lượng lớn thịt lợn nghi nhiễm bệnh để tiêu thụ ra thị trường.

Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ tại xã Vĩnh Hưng. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện nhiều khối thịt và da lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, mẩn đỏ, được cất trữ tại 5 kho lạnh với tổng trọng lượng 37.484 kg. Kết quả giám định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ xác định: Các mẫu bệnh phẩm thu giữ tại kho đông lạnh đều dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

568381060-1141776458082906-2370414132173249603-n.jpg
Gần 38 tấn thịt lợn nhiễm virus gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi để chuẩn bị tiêu thụ ra thị trường.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Phòng cùng các đối tượng liên quan khai nhận: Từ khoảng tháng 4/2025 đến nay, lợi dụng tình hình dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, lợn chết nhiều, Phòng đã thu mua hoặc xin lợn chết, lợn bệnh từ các hộ dân trong và ngoài xã Vĩnh Hưng với giá rẻ, sau đó mang về xẻ thịt, tích trữ trong kho lạnh để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính..

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Khởi tố 2 phụ nữ mua lợn bệnh, lợn chết về trà trộn bán ra thị trường

Số lợn và thịt lợn được Lan thu mua với giá rẻ về rồi cùng với Phương mổ xẻ ngay tại cơ sở giết mổ của Lan, đem trà trộn bán ra thị trường.

Ngày 18/10,Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1977), trú xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Thị Phương (SN 1981), trú xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

capture.png
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc quyết định khởi tố đối với 2 đối tượng.
Xã hội

Bắt giữ xe đầu kéo chở gần 30 tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc

Công an TP Huế vừa bắt giữ xe đầu kéo chở gần 30 tấn sản phẩm động vật gồm thịt lợn, dê, chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chiều 27/9, thông tin từ Phòng CSGT - Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện một xe đầu kéo vận chuyển khoảng 30 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, quá trình làm nhiệm vụ kiểm tra tải trọng tại Km 792 Quốc lộ 1A (thuộc phường Phong Điền), tổ công tác Phòng CSGT phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 38H-032.45 kéo theo rơ-moóc 50RM-070.91 có dấu hiệu vi phạm.

Xã hội

Khởi tố đối tượng giết mổ, bán thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 1 đối tượng về hành vi giết mổ, chế biến và bán thịt nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường.

Ngày 20/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1982, trú xóm Tiền Phong, xã Vạn An, Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, khoảng 9h ngày 5/8, Công an xã Vạn An phối hợp tổ liên ngành UBND xã kiểm tra, phát hiện Nguyễn Thị Mai tổ chức giết mổ lợn ngay tại nhà, không đúng quy định, không đảm bảo quy trình vệ sinh và bày bán thịt lợn có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh.

