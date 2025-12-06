Cảnh sát xử lý hơn 1.600 lái xe có cồn chỉ trong 4h

Ngày 6/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT. Theo đó, lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 19h00 đến 23h00 ngày 5/12.

Người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn vì "uống 2 cốc bia mừng sinh nhật bạn".

Kết quả, lực lượng CSGT đã kiểm soát 46.546 lượt phương tiện (1.208 xe khách, 2.709 xe tải, 8.653 xe con, 33.094 xe mô tô, 790 xe thô sơ và phương tiện khác); phát hiện và lập biên bản xử lý 1.643 trường hợp (1 xe tải, 25 xe con, 1 xe ô tô khách, 1.587 xe mô tô, 28 xe thô sơ và phương tiện khác).

Trong đó độ tuổi vi phạm dưới 18 tuổi có 17 trường hợp (chiếm 1,03%); từ 18 – 35 tuổi là 490 trường hợp (chiếm 29,82%); từ 36-55 tuổi là 935 trường hợp (chiếm 56,91%); trên 55 tuổi có 201 trường hợp (chiếm 12,23%). Đáng chú ý, số này có 3 phụ nữ điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn.

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, Tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

