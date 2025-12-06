Nghị định mới xử phạt vi phạm cư trú đến 12 triệu đồng

Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt tiền lên đến 12 triệu đồng đối với nhiều hành vi vi phạm về cư trú.

4 lỗi vi phạm về cư trú có thể bị xử phạt đến 12.000.000 đồng, ai cũng nên biết (ảnh minh họa).

Theo Điều 7 Luật Cư trú 2020, hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm nhằm bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân và ngăn chặn gian lận, trong đó bao gồm: cản trở quyền cư trú; đưa hoặc nhận hối lộ trong đăng ký cư trú; không tiếp nhận hồ sơ hoặc xóa đăng ký trái quy định; thu lệ phí sai; tự đặt ra thủ tục ngoài quy định; làm giả giấy tờ cư trú; cho người khác đăng ký thường trú, tạm trú khi biết rõ họ không sinh sống tại địa chỉ; truy nhập hoặc phát tán trái phép dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu cư trú.

Trong đó, Nghị định 282/2025/NĐ-CP liệt kê 4 hành vi bị phạt từ 8 – 12 triệu đồng, gồm:

1. Cung cấp thông tin, giấy tờ sai sự thật về cư trú

Áp dụng đối với các trường hợp cung cấp thông tin giả để đăng ký thường trú, tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin cư trú, gia hạn tạm trú, khai báo tạm vắng hoặc xin các giấy tờ liên quan.

2. Làm giả dữ liệu hoặc sử dụng dữ liệu giả về cư trú

Hành vi làm giả, chỉnh sửa hoặc sử dụng dữ liệu cư trú giả để thực hiện thủ tục cư trú đều bị xử phạt ở mức cao nhất.

3. Làm giả thông tin cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia

Giả mạo thông tin cư trú trên ứng dụng định danh (VNeID) hoặc sử dụng thông tin giả để thực hiện các thủ tục cư trú là vi phạm nghiêm trọng.

4. Cơ sở lưu trú không thông báo khi có từ 9 người lưu trú trở lên

Các cơ sở kinh doanh lưu trú, ký túc xá, nhà trọ, bệnh viện, khu công nghiệp… nếu không thực hiện thông báo lưu trú sẽ bị xử phạt.

Ngoài phạt tiền, 3 hành vi đầu tiên còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, đặc biệt đối với trường hợp làm giả hoặc sử dụng giấy tờ, dữ liệu cư trú giả.