Cẩu, kéo ô tô phủ bạt đỗ cố định suốt nhiều năm trên phố Hà Nội

Chiếc xe này được che bạt kín và đỗ cố định khoảng 4 năm, khiến bụi bẩn, rác thải mắc kẹt dưới gầm xe, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến giao thông.

Gia Đạt

Ngày 5/12, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, vào chiều 4/12, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cẩu, kéo một ô tô phủ bạt đỗ trước số 31 phố Bát Sứ suốt nhiều năm qua ra khỏi tuyến phố.

capture-955.png
Lực lượng chức năng có mặt để cẩu, kéo chiếc ô tô.

Theo phản ánh của người dân, chiếc xe này được che bạt kín và đỗ cố định trên phố Bát Sứ khoảng 4 năm, khiến bụi bẩn, rác thải và cả xác động vật mắc kẹt dưới gầm xe, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến giao thông.

Đặc biệt, khi người dân nhiều lần nhắc nhở nhưng chủ nhà vẫn không di chuyển phương tiện. "Khi cơ quan chức năng tới để cẩu kéo chiếc ô tô, một người nhận là chủ xe có đến làm việc. Tuy nhiên, qua kiểm tra biển kiểm soát thì người này lại không đứng tên trên đăng ký phương tiện. Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ chủ nhân thật sự của chiếc ô tô để có thể ra quyết định xử lý, xử phạt"- đại diện Công an phường Hoàn Kiếm nói.

Cũng theo vị này, sau khi chiếc ô tô được cẩu kéo đi, nhiều hộ dân quanh khu vực phố Bát Sứ bày tỏ sự vui mừng khi tuyến phố trở nên thông thoáng, không còn tình trạng ùn ứ do chiếc xe "nằm lì" suốt nhiều năm qua gây ra.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
