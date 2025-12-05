Nhóm thanh, thiếu niên đuổi đánh nhau trong đêm trên phố Hà Nội

Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm ngày 1/12/2025.

Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến trong đêm. Theo điều tra, khoảng 23h30’ ngày 1/12/2025, tại khu vực trước số nhà 17 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hoà, do mâu thuẫn tình cảm, Đỗ Văn Thuần (SN 2001, trú tại: xã Hà Đông, TP Hải Phòng) đã đánh chị N (SN 2007; nhân viên quán ăn trên đường Trần Kim Xuyến).

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Nghe tin chị N bị đánh, nhóm nhân viên làm cùng đã chạy ra đánh Thuần. Sau khi được can ngăn, cả nhóm quay về quán uống rượu. Lúc này, Thuần gọi bạn mang theo hung khí quay lại để trả thù. Hai bên gặp nhau tại ngõ 20 Trần Kim Xuyến, rồi đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Nhận được tin báo, Công an phường Yên Hoà đã khẩn trương triển khai lực lượng tổ chức điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan đưa về trụ sở làm việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

