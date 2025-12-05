Hà Nội

Xã hội

Nhóm thanh, thiếu niên đuổi đánh nhau trong đêm trên phố Hà Nội

Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm ngày 1/12/2025.

Gia Đạt

Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến trong đêm. Theo điều tra, khoảng 23h30’ ngày 1/12/2025, tại khu vực trước số nhà 17 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hoà, do mâu thuẫn tình cảm, Đỗ Văn Thuần (SN 2001, trú tại: xã Hà Đông, TP Hải Phòng) đã đánh chị N (SN 2007; nhân viên quán ăn trên đường Trần Kim Xuyến).

687.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Nghe tin chị N bị đánh, nhóm nhân viên làm cùng đã chạy ra đánh Thuần. Sau khi được can ngăn, cả nhóm quay về quán uống rượu. Lúc này, Thuần gọi bạn mang theo hung khí quay lại để trả thù. Hai bên gặp nhau tại ngõ 20 Trần Kim Xuyến, rồi đuổi đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Nhận được tin báo, Công an phường Yên Hoà đã khẩn trương triển khai lực lượng tổ chức điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan đưa về trụ sở làm việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn: ĐTHĐT.

Nguồn: ĐTHĐT.
Bài liên quan

Xã hội

Nghĩ bị nhìn đểu, 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

Do mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên ở Lâm Đồng điều khiển xe máy chở 3, rú ga, nẹt pô và dùng dao đuổi đánh nhau trên đường phố gây mất an ninh trật tự.

Ngày 05/12, thông tin từ Công an phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố hàng chục bị can và ra lệnh tạm giam 10 đối tượng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào đêm 22/11, Công an phường Bình Thuận nhận được tin báo về việc có hàng chục đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chở 3, rú ga, nẹt pô và đuổi đánh nhau trên đường Lê Duẩn gây mất an ninh trật tự.

Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ 11 đối tượng mang theo hung khí đuổi đánh người ở Hà Nội

Ngày 3/12, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra hành vi tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh.

Theo điều tra, tối ngày 23/11/2025, nhóm thanh thiếu niên (Sinh năm 2008 đến 2009; đa phần thường trú tại xã Mê Linh, TP. Hà Nội) đến quán cà phê ở khu đô thị Hà Phong, xã Mê Linh uống nước. Sau đó, cả nhóm rủ nhau “lượn đường”, mang theo kiếm và gậy gỗ. Lúc này, có 2 nam thanh niên đi xe Honda Vision màu trắng qua chửi, cả nhóm đuổi theo nhưng không đuổi kịp nên đi ra đường 48 hướng về xã Mê Linh.

download.jpg
Các đối tượng trong vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Đối tượng đánh người tại khu đô thị Geleximco An Khánh khai gì?

Quá trình làm việc, Lưu Đức Khanh khai nhận do mâu thuẫn khi va chạm giao thông, Khanh và Tuyến đã đuổi đánh anh H.

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Đức Khanh (SN 1995; thường trú tại: xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

capture.png
Đối tượng Lưu Đức Khanh.
Xem chi tiết

