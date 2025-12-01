Hà Nội

Sống Khỏe

Ninh Bình thu giữ 3,5 tạ đông trùng hạ thảo và táo đỏ không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng Ninh Bình phát hiện hộ kinh doanh bán đông trùng hạ thảo và táo đỏ không rõ nguồn gốc, xử phạt 17 triệu đồng và tịch thu hàng hóa.

Bình Nguyên

Ngày 27/11/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình kiểm tra hộ kinh doanh V.V.T, có địa chỉ tại Tổ dân phố Chanh Thôn Trung Đồng, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh trên đang bày bán 3,5 tạ đông trùng hạ thảo và táo đỏ không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 27,7 triệu đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại hộ kinh doanh/Ảnh DMS

Đội QLTT số 11 đã lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh nói trên với số tiền 17 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị tịch thu theo quy định.

Trước đó, hồi giữa tháng 11, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 7, Chi Cục QLTT tỉnh Ninh Bình cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh thực phẩm tại thôn Bình Lương, xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình do bà N.T.T.T là chủ hộ kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán hơn 700 sản phẩm thực phẩm nhập lậu, gồm: Cánh vịt, cổ vịt, đùi vịt, chân vịt, chân gà, tăm cay, quẩy, măng cay, măng trúc tẩm ướp gia vị… Theo chủ cơ sở, toàn bộ số hàng trên được mua gom trôi nổi trên thị trường. Tổng giá trị hàng hoá ước tính hơn 5 triệu đồng.

Đội QLTT số 7 đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở theo quy định của pháp luật, với tổng số tiền phạt là 6 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu huỷ toàn bộ thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 11 tiếp tục tăng cường kiểm soát thị trường, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt đối với mặt hàng thực phẩm, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng trên địa bàn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm an toàn.

