Khởi tố 5 đối tượng mua bán trái phép tài khoản ngân hàng

Nhóm đối tượng đã mua bán 44 tài khoản ngân hàng và thu thập 89 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác phục vụ hoạt động đánh bạc.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Tuyên Quang) vừa ra quyết định khởi tố 5 bị can gồm: Nguyễn Hà Duy Hiếu (SN 2003), Nguyễn Hoàng Hà (SN 2007), Lương Quỳnh Anh (SN 2005) cùng trú tại xã Chiêm Hóa; Ma Văn Duy (SN 2002), trú tại xã Yên Nguyên và Võ Thanh Trúng (SN 2001), trú tại phường Thới Hòa, TP HCM về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Nhóm 5 đối tượng trong vụ án.

Theo Cơ quan Công an, từ tháng 3 đến tháng 5/2025, Nguyễn Hà Duy Hiếu đã hướng dẫn các đối tượng còn lại thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người. Đồng thời nhiều lần mua tài khoản ngân hàng từ Võ Thanh Trúng để sử dụng vào việc tạo lập, liên kết với các tài khoản đánh bạc trực tuyến nhằm thu lợi bất chính.

Đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện mua bán 44 tài khoản ngân hàng và thu thập 89 thông tin tài khoản ngân hàng của người khác phục vụ hoạt động đánh bạc.

Cơ quan chức năng đánh giá hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Nhiều đối tượng trong vụ án còn rất trẻ, thậm chí có người chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm phạm tội.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo mật thông tin cá nhân như căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, mã OTP…, tránh để lộ lọt dữ liệu dẫn đến việc bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm pháp. Khi phát hiện các dấu hiệu thu thập trái phép thông tin cá nhân, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.