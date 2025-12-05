Hà Nội thông tin vụ kêu gọi ủng hộ miền Trung, nhưng chê 30 nghìn

Ngày 5/12, UBND phường Cửa Nam (TP Hà Nội) thông tin về đoạn clip 2 người phụ nữ đi kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, nhưng thẳng thừng "chê" 30 nghìn đồng gây xôn xao mạng xã hội.

Báo cáo của UBND phường Cửa Nam cho hay, sự việc xảy ra tại cơ sở kinh doanh số 34 phố Ngô Quyền vào chiều ngày 3/12. Qua xác minh, 2 người phụ nữ trong video là cán bộ cơ sở thuộc Chi hội đoàn thể tổ dân phố số 3 đang thực hiện công tác vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bản ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt.

Hai phụ nữ từ chối khi nhân viên quán đồ uống muốn ủng hộ 30 nghìn đồng.

UBND phường Cửa Nam nhấn mạnh, hoạt động vận động ủng hộ đồng bào lũ lụt thể hiện tỉnh thần sẻ chia, tấm lòng tương thân, tương ái, mang ý nghĩa cộng đồng tốt đẹp. Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền, vận động, 2 cán bộ cơ sở đã có phát ngôn chưa phù hợp tại thời điểm.

UBND phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Nam làm việc, trao đổi với các cán bộ cơ sở tổ dân phố số 3 nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động của tổ dân phố.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh 2 phụ nữ lớn tuổi tới quán đồ uống trên phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam (Hà Nội) kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Tại quán, nhân viên có trả lời họ đã ủng hộ qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuy nhiên, người phụ nữ không đồng ý và nói rằng: "Tất cả các cửa hàng trên địa bàn của chúng cô là cô sẽ đi thu...", người này còn khẳng định "tất cả người bán hàng ở phố này đều ủng hộ hết".

Mặc dù nữ nhân viên cố gắng giải thích đã ủng hộ bằng hình thức khác, nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết "các cháu cần ủng hộ tiền trên địa bàn tổ dân phố". Trước tình huống "khó xử" trên nhân viên tới quầy thu ngân lấy tiền và xin ủng hộ 30 nghìn đồng do quán không còn tiền lẻ và bán hàng khó khăn. Nghe đến số tiền, một trong hai phụ nữ nói: "30 nghìn đồng thì khỏi, ai nhận 30 nghìn đồng ".

Sau vài phút, 2 người phụ nữ đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, họ nói với nhân viên trong quán "bây giờ cô gọi công an ra". Đoạn clip ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của dư luận.