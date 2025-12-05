Hà Nội

Xã hội

Công an Phú Thọ phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh khó khăn

Công an tỉnh Phú Thọ vừa tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự TTATGT, trao quà cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Bôi.

Mạnh Hưng
1.jpg
Ngày 5/12, Công an tỉnh Phú Thọ triển khai chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT), giao lưu văn nghệ và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường TH&THCS Kim Truy (xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ).
2.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình.
3.jpg
Đây là một trong những nội dung trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.
d.jpg
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em học sinh.
w.jpg
Tiết mục giao lưu văn nghệ của Công an tỉnh Phú Thọ tại chương trình.
4.jpg

Bà Nguyễn Thị Tâm - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Kim Truy cho biết, năm học 2025-2026, nhà trường có khoảng 852 học sinh theo học, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mường. Tuy nhiên, hiện nay còn 50 em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Nhân dịp này, thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, bà Tâm bày tỏ sự cảm ơn đến lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền xã, các bậc phụ huynh đã quan tâm và dành tình cảm tới nhà trường. Thời gian tới, nhà trường sẽ cố gắng nỗ lực nâng cao chất lượng về giáo dục cũng như tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT cho các em học sinh.

5.jpg
6.jpg

Tại chương trình, các cán bộ Cảnh sát giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ) đã trực tiếp hướng dẫn các em học sinh cách đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, cách phân biệt mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn.

7.jpg

Cán bộ Cảnh sát giao thông đã trực tiếp hướng dẫn em học sinh cách đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn.

8.jpg

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhân dịp này Công an tỉnh Phú Thọ có những phần quà dành tặng cho các em học sinh đặc biệt khó khăn.

9.jpg

Những phần quà tuy không lớn, nhưng phần nào thể hiện được sự quan tâm của lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đối với thế hệ tương lai của đất nước, góp phần tiếp thêm động lực để các em yên tâm học tập.

#Công an tỉnh Phú Thọ #xã Kim Bôi #Trường TH&THCS Kim Truy

