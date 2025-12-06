Cán bộ xã ở Lâm Đồng chiếm đoạt tiền cứu trợ lũ lụt để đầu tư tiền ảo

Sau khi chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt cho người dân, Ức Kim Khoan đã sử dụng để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân.

Ngày 6/12, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành bắt giữ và khám xét nơi làm việc và chỗ ở của đối tượng Ức Kim Khoan là công chức Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng do có hành vi chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ thiên tai, bão lũ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chuyển số tiền 550 triệu đồng vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn để hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ và hỗ trợ lực lượng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Đại Ninh.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp Ức Kim Khoan.

Trong quá trình được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn giao nhiệm vụ phối hợp với kế toán rút số tiền trên để quản lý và chi trả cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Ức Kim Khoan đã tự ý rút tiền mặt và chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan Công an, Khoan khai số tiền chiếm đoạt đã dùng để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân. Đồng thời, thừa nhận mình không có khả năng chi trả số tiền đã chiếm đoạt nói trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.