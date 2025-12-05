Hà Nội

Xã hội

CSGT Phú Thọ xử lý xe quá tải lợi dụng giờ giao ca để né kiểm soát

Lực lượng CSGT Phú Thọ phát hiện nhiều xe tải cơi nới thùng, chở quá tải trọng lợi dụng thời điểm giao ca để né kiểm soát, qua đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.

Nguyễn Hinh

Ngày 5/12, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ) cho biết, vừa xử phạt 5 phương tiện cơi nới thành thùng, chở quá khổ quá tải.

csgt-phu-tho-xu-ly-xe-qua-tai-loi-dung-gio-giao-ca-de-ne-kiem-soat.jpg
CSGT Phú Thọ kiểm tra thành thùng các phương tiện vi phạm. Ảnh: CACC

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Phú Thọ về tăng cường kiểm soát tình trạng ô tô cơi nới thành thùng, chở quá khổ quá tải, lực lượng CSGT Phú Thọ đã triển khai kế hoạch tuần tra, xử lý.

Ngày 25/11, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng ghi nhận thông tin một số phương tiện lợi dụng thời điểm giao ca để điều khiển xe tải cơi nới kích thước thùng xe và chở hàng vượt tải trọng.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã bố trí lực lượng kiểm tra, phát hiện 5 phương tiện vi phạm "kích thước thùng không đúng thông số kỹ thuật trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” và “không có phù hiệu theo quy định”.

Cảnh sát đã lập biên bản xử phạt 5 chủ phương tiện về hành vi đưa xe tải có thùng cải tạo không đúng quy định tham gia giao thông. Tổng số tiền xử phạt là 358,5 triệu đồng.

Đại diện Đội CSGT số 2 Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, hành vi cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây hư hại kết cấu hạ tầng đường bộ và tạo bức xúc trong nhân dân.

Lực lượng chức năng khuyến cáo doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải và lái xe tuyệt đối không cải tạo phương tiện; tuân thủ đầy đủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, gắn phù hiệu theo quy định; thường xuyên kiểm tra kỹ thuật xe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các vi phạm liên quan đến tải trọng, cơi nới thành thùng và điều kiện vận tải, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

