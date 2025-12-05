Kịp thời xử lý vết dầu loang trên phố Hà Nội khi trời đang mưa

Ngày 5/12, Công an TP Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT) đã phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám kịp thời phát hiện, xử lý vết dầu mỡ loang trên tuyến đường Xã Đàn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

CSGT và Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xử lý vết dầu loang.

Trong quá trình tuần tra bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 do Đại uý Trần Đoàn làm Tổ trưởng đã phát hiện một vết dầu mỡ loang kéo dài từ số nhà 494 đến số 450 đường Xã Đàn. Thời điểm phát hiện, trời đang mưa, mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông cho người đi đường.

Ngay khi phát hiện sự cố, Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn: phân luồng, cảnh báo nguy hiểm, đồng thời phối hợp với đơn vị chức năng xử lý, vệ sinh mặt đường.

Nhờ sự kịp thời của lực lượng chức năng, khu vực trên đã được bảo đảm an toàn, không để xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân khi phát hiện các sự cố tương tự cần thông báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

