Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kịp thời xử lý vết dầu loang trên phố Hà Nội khi trời đang mưa

Ngay khi phát hiện sự cố, Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời xử lý, vệ sinh mặt đường.

Gia Đạt

Ngày 5/12, Công an TP Hà Nội cho biết, sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT) đã phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám kịp thời phát hiện, xử lý vết dầu mỡ loang trên tuyến đường Xã Đàn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

56.jpg
CSGT và Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xử lý vết dầu loang.

Trong quá trình tuần tra bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 do Đại uý Trần Đoàn làm Tổ trưởng đã phát hiện một vết dầu mỡ loang kéo dài từ số nhà 494 đến số 450 đường Xã Đàn. Thời điểm phát hiện, trời đang mưa, mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông cho người đi đường.

Ngay khi phát hiện sự cố, Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn: phân luồng, cảnh báo nguy hiểm, đồng thời phối hợp với đơn vị chức năng xử lý, vệ sinh mặt đường.

Nhờ sự kịp thời của lực lượng chức năng, khu vực trên đã được bảo đảm an toàn, không để xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người dân khi phát hiện các sự cố tương tự cần thông báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#dầu loang #Hà Nội #an toàn giao thông #trời mưa #phố Hà Nội #xử lý sự cố

Bài liên quan

Xã hội

Xử lý vết nứt trên Quốc lộ 1A đoạn qua Đèo Ngang

Để đảm bảo an toàn giao thông, Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 đã triển khai các biện pháp khắc phục, xử lý vết nứt trên QL 1A đoạn qua Đèo Ngang.

Ngày 5/12, thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 (Khu Quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị đã cử lực lượng khắc phục sự cố nứt đường tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua Đèo Ngang (nối Hà Tĩnh và Quảng Trị) để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, Văn phòng Quản lý đường bộ 2.4 đã chỉ đạo Công ty cổ phần Quản lý và đường bộ 494 bố trí hệ thống an toàn giao thông, gồm: biển báo, cọc tiêu, bao tải cát, để cảnh báo phương tiện chú ý khi lưu thông qua qua đoạn tuyến.

Xem chi tiết

Xã hội

Xe tải biến dạng sau tai nạn liên hoàn trên cao tốc đoạn qua Hà Tĩnh

Vụ va chạm liên hoàn không gây thiệt hại về người, nhưng 3 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Khoảng 5h30 ngày 5/12 tại Km530+200 đoạn qua xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh), 3 ô tô gồm 2 xe tải mang biển số 29H–403.xx, 89H–019.xx và 1 ô tô chưa rõ biển số đang lưu thông hướng Bắc – Nam thì bất ngờ va chạm liên hoàn.

z7294283871349-eb3578b72e3a49ecf612b75d92008371-488-9527.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt tài xế gần 20 triệu vì làm rơi đất thải trên đường

Phát hiện đất thải rơi vãi trong đêm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, Cảnh sát giao thông đã thu dọn và truy vết, xử phạt phương tiện vi phạm.

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 22h20 ngày 16/6/2025, tổ công tác Đội CSGT số 7, Phòng CSGT, Công an thành phố tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Quang Trung (quận Hà Đông) đã phát hiện đất thải rơi vãi kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn.

4.png
CSGT tổ chức thu dọn đất thải để bảo đảm an toàn giao thông.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới