Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh gây mưa dông, trời rét đậm

Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến ngày 10/12, thời tiết miền Bắc vẫn duy trì trạng thái rét về đêm và sáng, có mưa rải rác.

Hiện tại, khu vực Đông Bắc Bộ duy trì nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3, trời rét vào sáng và đêm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Tây Bắc Bộ cũng có mưa vài nơi và sương mù nhẹ vào buổi sáng. Gió nhẹ, trời rét, một số khu vực núi cao có thể rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi dưới 15 độ; nhiệt độ cao nhất dao động 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Tại Hà Nội, ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, cao nhất 23-25 độ.

Miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh từ khoảng 11/12 gây mưa dông.

Dự báo, ngày mai (7/12), miền Bắc có mưa rải rác. Từ 8-10/12, thời tiết ít mưa, tiếp tục rét vào buổi đêm và sáng. Sang ngày 11/12, không khí lạnh mạnh tràn xuống gây mưa vừa, mưa to, sau đó từ 12/12 trời chuyển sang rét đậm trên diện rộng.

Ở khu vực miền Trung, thời tiết phân hóa rõ rệt theo từng vùng. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây; phía Bắc chỉ có mưa vài nơi và sương mù nhẹ vào sáng sớm, còn phía Nam xuất hiện mưa rào rải rác, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét về đêm và sáng, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 23-26 độ.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, mưa rào rải rác xuất hiện ở khu vực phía Bắc, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên duy trì thời tiết có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Tại Nam Bộ, bao gồm TP.HCM, thời tiết hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2-3. Rủi ro xuất hiện lốc, sét trong cơn dông vẫn tiếp tục được cảnh báo. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

Dự báo xa hơn, từ 9-11/12, các khu vực từ Quảng Trị đến duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể đón một đợt mưa diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa rất to. Đây là thời điểm cần đề phòng nguy cơ ngập úng, sạt lở đất ở vùng núi và gió giật mạnh tại khu vực ven biển.

Đợt không khí lạnh mạnh sắp tới được đánh giá là một trong những đợt đáng chú ý nhất kể từ đầu mùa đông, dự báo khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu và gây mưa lớn trên diện rộng. Người dân cần cập nhật thường xuyên bản tin thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh rét và đảm bảo an toàn trong mùa mưa dông.