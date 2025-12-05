Triệu tập 27 đối tượng mang dao, kiếm, vỏ chai bia gây rối trật tự công cộng

Ngày 5/12, Công an phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa tổ chức triệu tập để điều tra, làm rõ đối với 27 đối tượng có độ tuổi từ dưới 16 đến 18 tuổi, trú tại các phường Hà Nam, Phủ Lý, Châu Sơn, Phù Vân, Lý Thường Kiệt, Đồng Văn, Lê Hồ, Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình; xã Ứng Hòa, Ứng Thiên, thành phố Hà Nội; xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 0h, ngày 1/12/2025, nhóm 14 đối tượng không đội mũ bảo hiểm, điều khiển 7 xe mô tô, không đeo biển kiểm soát hoặc dùng khẩu trang che biển kiểm soát, mang theo 3 dao, kiếm, tổ chức phóng xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng từ phường Hà Nam lên phường Đồng Văn. Khi đi đến tuyến đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình thì gặp một nhóm 3 thanh, thiếu niên khác và xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng đã dùng dao, kiếm chém gây thương tích nhẹ cho 3 thanh, thiếu niên trên. Sau khi bị đánh, 3 thanh thiếu niên này đã gọi thêm 10 đối tượng khác mang theo 3 két vỏ chai bia tìm nhóm đối tượng đánh mình để trả thù.

Nhận được tin báo, Công an phường Đồng Văn đã khẩn trương phối hợp với Công an các xã, phường liên quan khẩn trương xác minh, điều tra. Trên cơ sở những căn cứ, tài liệu thu thập được, Công an phường đã tiến hành triệu tập 27 đối tượng lên Trụ sở Cơ quan Công an để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, răn đe chung.

