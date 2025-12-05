Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Triệu tập 27 đối tượng mang dao, kiếm, vỏ chai bia gây rối trật tự công cộng

Công an phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình vừa triệu tập, điều tra, xử lý đối với nhóm 27 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Gia Đạt

Ngày 5/12, Công an phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình cho biết vừa tổ chức triệu tập để điều tra, làm rõ đối với 27 đối tượng có độ tuổi từ dưới 16 đến 18 tuổi, trú tại các phường Hà Nam, Phủ Lý, Châu Sơn, Phù Vân, Lý Thường Kiệt, Đồng Văn, Lê Hồ, Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình; xã Ứng Hòa, Ứng Thiên, thành phố Hà Nội; xã Thượng Ninh, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

capture.png
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 0h, ngày 1/12/2025, nhóm 14 đối tượng không đội mũ bảo hiểm, điều khiển 7 xe mô tô, không đeo biển kiểm soát hoặc dùng khẩu trang che biển kiểm soát, mang theo 3 dao, kiếm, tổ chức phóng xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng từ phường Hà Nam lên phường Đồng Văn. Khi đi đến tuyến đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình thì gặp một nhóm 3 thanh, thiếu niên khác và xảy ra mâu thuẫn, các đối tượng đã dùng dao, kiếm chém gây thương tích nhẹ cho 3 thanh, thiếu niên trên. Sau khi bị đánh, 3 thanh thiếu niên này đã gọi thêm 10 đối tượng khác mang theo 3 két vỏ chai bia tìm nhóm đối tượng đánh mình để trả thù.

Nhận được tin báo, Công an phường Đồng Văn đã khẩn trương phối hợp với Công an các xã, phường liên quan khẩn trương xác minh, điều tra. Trên cơ sở những căn cứ, tài liệu thu thập được, Công an phường đã tiến hành triệu tập 27 đối tượng lên Trụ sở Cơ quan Công an để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm phòng ngừa, răn đe chung.

>>> Xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
#Ninh Bình #đối tượng gây rối #công an #Trật tự công cộng #điều tra

Bài liên quan

Xã hội

Tạm giữ 11 đối tượng mang theo hung khí đuổi đánh người ở Hà Nội

Ngày 3/12, Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra hành vi tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh.

Theo điều tra, tối ngày 23/11/2025, nhóm thanh thiếu niên (Sinh năm 2008 đến 2009; đa phần thường trú tại xã Mê Linh, TP. Hà Nội) đến quán cà phê ở khu đô thị Hà Phong, xã Mê Linh uống nước. Sau đó, cả nhóm rủ nhau “lượn đường”, mang theo kiếm và gậy gỗ. Lúc này, có 2 nam thanh niên đi xe Honda Vision màu trắng qua chửi, cả nhóm đuổi theo nhưng không đuổi kịp nên đi ra đường 48 hướng về xã Mê Linh.

download.jpg
Các đối tượng trong vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Tạm giữ nhóm thanh, thiếu niên ở Gia Lai vì gây rối trật tự công cộng

Các đối tượng tham gia vụ việc gây rối trật tự công cộngở độ tuổi 16-17, trú tại các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây.

Ngày 01/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) thông tin, vừa tạm giữ hình sự nhóm đối tượng là thanh, thiếu niên để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Đoàn Duy Đức, Võ Văn Lâm, Chế Hoàng Ninh, Trương Thành Phú, Hồ Văn Minh, Nguyễn Phan Gia Huy, Trần Văn Triều.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 14 đối tượng gây rối, tranh chấp vị trí đỗ ô tô tại tầng hầm chung cư

14 đối tượng gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ ô tô tại Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô giữa Chủ đầu tư và Ban quản trị tòa nhà.

2.jpg
Cơ quan Công an thi hành quyết định tố tụng đối với Lương Hồng Huyên.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới