Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vé máy bay Tết Nguyên đán 2026: Nhiều chặng sớm “cháy” chỗ

Vé máy bay Tết 2026 chứng kiến việc nhiều chặng bay sớm "cháy" hàng, khách hàng rất vất vả tìm mua.

Thiên Anh

Dù còn hơn 2 tháng rưỡi mới đến Tết Nguyên đán 2026, thị trường vé máy bay nội địa đã bắt đầu khan hiếm. Nhiều chặng bay từ TP.HCM ra miền Trung và miền Bắc ghi nhận tình trạng “cháy vé” phổ thông, trong khi giá hạng còn lại tăng mạnh.

Một khách hàng tại TP.HCM cho biết anh đã hơn một tháng tìm vé cho gia đình 5 người nhưng chưa thể chốt được chuyến phù hợp. “Giá vừa cao, lại vừa khan hiếm. Có chuyến chỉ còn hạng thương gia hơn 6 triệu đồng/vé. Nếu mua đủ 5 vé, riêng tiền bay đã gần 60 triệu đồng”, anh chia sẻ.

bay-3-21441689.jpg
Nhiều người khó mua vé máy bay Tết 2026 vì giá cao, khan hàng. (Ảnh minh họa).

Khảo sát ngày 5/12 cho thấy nhiều đường bay đã hết vé phổ thông trước Tết từ rất sớm. Chặng TP.HCM – Vinh của Vietnam Airlines vào ngày 12/2/2026 (24 tháng Chạp) hết sạch vé phổ thông, chỉ còn thương gia từ 6,1 triệu đồng/vé. Các chuyến nối chuyến vẫn còn vé nhưng giá từ 5 triệu đồng/vé, thời gian bay kéo dài đến 5–9 giờ. Vietjet Air trong ngày 11/2 cũng có nhiều chuyến “cháy vé”, giá còn lại hơn 3 triệu đồng, cao gấp đôi ngày thường.

Chặng TP.HCM – Hà Nội từ ngày 12–15/2 còn ghế nhưng giá thấp nhất đã lên 3,71 triệu đồng/vé. Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đều bán vé phổ thông ở mức 3,85 triệu đồng/vé/chiều. Sun PhuQuoc Airways cũng tham gia với mức giá trên 3,8 triệu đồng/vé/chiều.

Các đường bay khác như TP.HCM – Thanh Hóa và TP.HCM – Hải Phòng cũng ghi nhận giá cao. Vé Vietjet Air đi Thanh Hóa ngày 12/2 có giá từ 3,75 triệu đồng, Vietnam Airlines chỉ còn thương gia hơn 6 triệu đồng. Với đường bay Hải Phòng, vé phổ thông của Vietjet từ 3,75 triệu đồng, Vietnam Airlines khoảng 4,4 triệu đồng, còn thương gia tới 6,88 triệu đồng/vé.

Theo các hãng hàng không, giá vé Tết tăng mạnh do nhu cầu cao và tình trạng “lệch đầu” giữa chiều đi – chiều về. Nhiều hành khách năm nay đặt vé sớm hơn mọi năm, khiến lượng ghế sụt giảm nhanh. Ngoài nhu cầu về quê, du lịch Tết cũng tăng mạnh, góp phần đẩy giá vé lên cao.

Các chuyên gia dự báo giá vé Tết Nguyên đán 2026 khó giảm từ nay đến sát Tết do cung – cầu quá lớn.

#Thị trường vé máy bay Tết Nguyên đán 2026 #Khán hiếm vé và giá cao #Tình trạng cháy vé sớm #Tăng giá vé do nhu cầu cao #Ảnh hưởng của du lịch Tết đến giá vé #Chênh lệch giá chiều đi và về

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.