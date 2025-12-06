Vé máy bay Tết Nguyên đán 2026: Nhiều chặng sớm “cháy” chỗ

Dù còn hơn 2 tháng rưỡi mới đến Tết Nguyên đán 2026, thị trường vé máy bay nội địa đã bắt đầu khan hiếm. Nhiều chặng bay từ TP.HCM ra miền Trung và miền Bắc ghi nhận tình trạng “cháy vé” phổ thông, trong khi giá hạng còn lại tăng mạnh.

Một khách hàng tại TP.HCM cho biết anh đã hơn một tháng tìm vé cho gia đình 5 người nhưng chưa thể chốt được chuyến phù hợp. “Giá vừa cao, lại vừa khan hiếm. Có chuyến chỉ còn hạng thương gia hơn 6 triệu đồng/vé. Nếu mua đủ 5 vé, riêng tiền bay đã gần 60 triệu đồng”, anh chia sẻ.

Nhiều người khó mua vé máy bay Tết 2026 vì giá cao, khan hàng. (Ảnh minh họa).

Khảo sát ngày 5/12 cho thấy nhiều đường bay đã hết vé phổ thông trước Tết từ rất sớm. Chặng TP.HCM – Vinh của Vietnam Airlines vào ngày 12/2/2026 (24 tháng Chạp) hết sạch vé phổ thông, chỉ còn thương gia từ 6,1 triệu đồng/vé. Các chuyến nối chuyến vẫn còn vé nhưng giá từ 5 triệu đồng/vé, thời gian bay kéo dài đến 5–9 giờ. Vietjet Air trong ngày 11/2 cũng có nhiều chuyến “cháy vé”, giá còn lại hơn 3 triệu đồng, cao gấp đôi ngày thường.

Chặng TP.HCM – Hà Nội từ ngày 12–15/2 còn ghế nhưng giá thấp nhất đã lên 3,71 triệu đồng/vé. Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietravel Airlines đều bán vé phổ thông ở mức 3,85 triệu đồng/vé/chiều. Sun PhuQuoc Airways cũng tham gia với mức giá trên 3,8 triệu đồng/vé/chiều.

Các đường bay khác như TP.HCM – Thanh Hóa và TP.HCM – Hải Phòng cũng ghi nhận giá cao. Vé Vietjet Air đi Thanh Hóa ngày 12/2 có giá từ 3,75 triệu đồng, Vietnam Airlines chỉ còn thương gia hơn 6 triệu đồng. Với đường bay Hải Phòng, vé phổ thông của Vietjet từ 3,75 triệu đồng, Vietnam Airlines khoảng 4,4 triệu đồng, còn thương gia tới 6,88 triệu đồng/vé.

Theo các hãng hàng không, giá vé Tết tăng mạnh do nhu cầu cao và tình trạng “lệch đầu” giữa chiều đi – chiều về. Nhiều hành khách năm nay đặt vé sớm hơn mọi năm, khiến lượng ghế sụt giảm nhanh. Ngoài nhu cầu về quê, du lịch Tết cũng tăng mạnh, góp phần đẩy giá vé lên cao.

Các chuyên gia dự báo giá vé Tết Nguyên đán 2026 khó giảm từ nay đến sát Tết do cung – cầu quá lớn.