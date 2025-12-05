Hà Nội

Xã hội

Phạt 23 triệu đồng với hành vi dùng lồng gà che biển số ô tô

Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một người đàn ông điều khiển ô tô có hành vi buộc lồng gà che lấp biển kiểm soát khi lưu thông trên đường.

Bảo Ngân

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), ngày 5/12 Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một người đàn ông điều khiển ô tô có hành vi buộc lồng gà che lấp biển kiểm soát khi lưu thông trên đường.

screenshot-20251205-222511-facebook.jpg
Chiếc xe ô tô buộc lồng gà che biển số.

Phòng CSGT đã gửi giấy mời tài xế lên làm việc, lập biên bản xử phạt 23.000.000 đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi điều khiển phương tiện che lấp biển số.

Hành vi che biển số gây khó khăn cho công tác giám sát, truy xuất phương tiện vi phạm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cục CSGT đề nghị người dân khi tham gia giao thông không tự ý thay đổi, che lấp, làm mờ biển số; chấp hành đúng quy định pháp luật để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

(Nguồn: VTV1)
