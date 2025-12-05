Hà Nội

"Chu kỳ tử thần" của Nga ở Pokrovsk đã làm binh lính Ukraine kiệt sức

Quân sự

Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.

Tiến Minh
Giữa đống đổ nát của Pokrovsk, một cuộc giằng co đẫm máu kéo dài hơn 365 ngày đã bước vào giai đoạn cuối. Quân đội Nga (RFAF), đang áp dụng chiến thuật "kiệt sức có hệ thống", liên tục tiến về phía trước, trong khi Quân đội Ukraine (AFU) bảo vệ phòng tuyến cuối cùng bằng ý chí quyết tâm.
Trận chiến này từ lâu đã vượt ra khỏi phạm vi chiến tranh đô thị, trở thành cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai hệ thống chiến tranh - khi một bên sở hữu chuỗi công nghiệp quốc phòng hoàn chỉnh và khả năng tiếp tế liên tục; trong khi bên kia chỉ dựa vào ý chí và viện trợ bên ngoài. Khiến sự thật tàn khốc của chiến tranh hiện đại đã được phơi bày.
Việc liên tục đổi mới chiến thuật của RFAF tại Pokrovsk, đã hoàn toàn đảo ngược logic của chiến tranh công thành truyền thống. Cốt lõi của nó là một "vòng lặp tử thần" vận hành chính xác: trinh sát - định vị - tiêu diệt - xâm nhập, một vòng lặp khép kín bốn bước, tạo thành một chuỗi sát thương không thể phá vỡ.
Bước 1: "Sự xâm nhập ma quái" của đơn vị trinh sát: RFAF đã triển khai hàng trăm đội trinh sát, mỗi đội từ 3-5 người, mặc thường phục, mang theo khí tài quan sát ảnh nhiệt và radio mã hóa, di chuyển như những bóng ma giữa đống đổ nát.
Những tốp trinh sát này không cần chiến đấu, họ chỉ cần đánh dấu mọi ụ súng, lô cốt, trận địa phòng ngự, kho đạn và thậm chí cả chuyển động của chỉ huy AFU trên một bản đồ điện tử bỏ túi, thông qua truyền tọa độ theo thời gian thực.
Theo các thông tin từ tiền tuyến, tình báo của RFAF đã thiết lập một "bản đồ chiến trường động" bao phủ toàn bộ thành phố Pokrovsk, và bất kỳ sự di chuyển nào của AFU, sẽ kích hoạt hỏa lực pháo binh trong vòng 5 phút.
Bước 2: "Tấn công phẫu thuật" của không quân chiến thuật: Bom lượn có điều khiển FAB-500 và UAV Geran-2 điều khiển trực tiếp, đã trở thành cơn ác mộng đối với AFU ở Pokrovsk. "Phiên bản vũ khí chính xác dành cho người nghèo" này, chỉ có giá 20.000 USD, có thể được phóng từ khoảng cách 80 km bằng máy bay ném bom Su-34 và các bệ phóng dã chiến với sai số không quá 5 mét.
Vào tháng 3 năm 2024, RFAF đã sử dụng ba quả bom FAB-500 để phá hủy sở chỉ huy của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 Ukraine, khiến 87 người thiệt mạng, bao gồm cả chỉ huy lữ đoàn, và làm tê liệt hoàn toàn hệ thống chỉ huy của lữ đoàn.
Bước 3: "Hỏa lực bão hòa" của cụm pháo binh: Trong khi quân Ukraine đang cố gắng củng cố vị trí, thì các bệ phóng tên lửa BM-21 Grad cải tiến và lựu pháo tự hành 2S7 Pion, đã giăng một mạng lưới hỏa lực chết chóc. RFAF tiêu thụ hơn 12.000 quả đạn pháo mỗi ngày, gấp 15 lần hỏa lực của AFU.
Nguy hiểm hơn nữa là những loại đạn pháo này, sau khi được cải tiến, có thể được sử dụng để thả bằng UAV hạng nặng. Vào tháng 5 năm 2025, một đại đội thuộc Lữ đoàn tấn công số 3 của AFU đã cố gắng phản công vào khu công nghiệp phía đông bắc Pokrovsk, nhưng lại bị pháo phản lực Nga bắn phá dữ dội; trong số 127 người của đại đội, chỉ có 7 người sống sót.
Bước bốn: "Xâm nhập và tiêu diệt" bằng các đơn vị cơ giới: Khi xuất hiện sơ hở trong hệ thống phòng ngự của Ukraine, các đơn vị bộ binh RFAF trên xe bọc thép BTR-82A, nhanh chóng xâm nhập, sử dụng UAV Lancet hoặc UAV FPV để tiêu diệt các vị trí hỏa lực còn lại.
Chiến thuật xâm nhập "đa điểm" này của RFAF, khiến AFU khó có thể duy trì được thế trận ngay cả khi vẫn cố thủ trong các tòa nhà. Vào tháng 7/2025, Sư đoàn bộ binh cơ giới 150 của Nga đã sử dụng chiến thuật này để chiếm được sườn phía đông của một nhà ga xe lửa ở phía tây Pokrovsk, nơi AFU đã chiếm giữ trong ba tháng, chỉ trong vòng 48 giờ.
Điểm đáng sợ của hệ thống chiến thuật này của RFAF, chính là nằm ở khả năng "tự phục hồi" của họ. Mặc dù vào năm 2003 và 2024, RFAF đã mất hơn 800 xe tăng, nhưng dây chuyền sản xuất T-90M và T-72B3M của họ vẫn duy trì công suất sản xuất hàng tháng là 60 xe tăng. Ngược lại, AFU phải chờ đợi nhiều tháng để phương Tây thay thế cho mỗi xe tăng Leopard 2A6 bị mất.
Dưới sự tấn công liên tục của "vòng xoáy tử thần" từ RFAF, hệ thống phòng thủ của Ukraine đã biến từ một cuộc đối đầu mang tính hệ thống, thành một cuộc đối đầu ý chí.
Những người bảo vệ thành phố Pokrovsk hiểu rằng, đây không chỉ là cửa ngõ vào Dnipropetrovsk, mà còn là "cổ họng" của tuyến phòng thủ phía đông Ukraine. Một khi nó sụp đổ, tuyến phòng thủ dài 600 km từ Pavlohrad đến sông Dnieper, sẽ hoàn toàn sẽ bị “mở toang”. Do vậy bằng mọi giá, họ phải cầm chân quân đội Nga ở Pokrovsk. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).
Tiến Minh
Svpressa.
