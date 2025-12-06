Xuất hiện vết nứt dài trên QL1A đoạn Đèo Ngang, người dân lo ngại mất an toàn

Cơ quan chức năng đã khoanh vùng và phát cảnh báo về một vết nứt dài xuất hiện trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực Đèo Ngang thuộc xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Vết nứt xuất hiện trên mặt Quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực Đèo Ngang (Quảng Trị). Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) xác nhận vết nứt nằm trên phần mặt đường nhựa, sát taluy gần như thẳng đứng. Đây là vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở hoặc rơi vỡ mặt đường, có thể gây mất an toàn cho phương tiện qua lại.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy vết nứt kéo dài, xuất hiện trên phần mặt đường sát mép taluy. Dù lưu lượng xe qua lại không lớn do phần lớn phương tiện đã chuyển sang đi đường hầm, người dân vẫn bày tỏ lo ngại và đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục. Một người dân địa phương cho biết hiện tượng nứt từng xuất hiện vào năm 2022 và đã được xử lý.

Hiện trường nơi mặt đường QL1A nứt dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi phương tiện di chuyển qua khu vực. Ảnh: Trần Nguyên

Trước khi vết nứt được phát hiện, ngày 1/12, người dân thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch, ghi nhận một hiện tượng lạ khi lượng lớn giun đất bất ngờ chui lên mặt đất và chết dày đặc trên các lối đi bê tông, sân vườn và kéo dài ra tận mép Quốc lộ 1.

Nhiều người lo ngại đây có thể là dấu hiệu bất thường liên quan đến biến động địa chất dẫn tới việc hình thành vết nứt trên mặt đường.