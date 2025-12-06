Hà Nội

Xã hội

Nghị định mới siết chặt xử phạt vi phạm thuế từ 2026

Chính phủ quy định rõ mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn trong các hoạt động khuyến mại, tặng quà, cho vay, với mức phạt từ cảnh cáo đến 80 triệu đồng.

Bình Nguyên

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Theo đó, Nghị định 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 24 quy định hành vi không lập hóa đơn theo quy định bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng trong trường hợp không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 02 số hóa đơn đến dưới 10 số hóa đơn và trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định 01 số hóa đơn;

Sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân liên quan/ Ảnh VTV

Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng trong trường hợp không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 10 số hóa đơn đến dưới 50 số hóa đơn và trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 02 số hóa đơn đến dưới 10 số hóa đơn.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng trong trường hợp không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 50 số hóa đơn đến dưới 100 số hóa đơn và trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 10 số hóa đơn đến dưới 20 số hóa đơn.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa từ 100 số hóa đơn trở lên và trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 20 số hóa đơn đến dưới 50 số hóa đơn.

Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng trong trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 50 số hóa đơn trở lên.

Phạt cảnh cáo đối với hành vi không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa 1 số hóa đơn.

Nghị định số 310/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/1/2026.

Theo quy định, vi phạm hành chính về thuế là hành vi có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện vi phạm quy định về quản lý thuế, pháp luật về thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu mà không phải là tội phạm và theo quy định phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Bài liên quan

Xã hội

Bị phạt 12 tháng tù vì mua bán trái phép hóa đơn

Để cân đối hoá đơn đã bán ra khi kê khai báo cáo thuế cho công ty, N. mua 37 hoá đơn của các doanh nghiệp khác nhau.

Mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo N.T.H.N (TP HCM) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2023, N. thành lập và điều hành hoạt động Công ty TNHH Đầu tư sản xuất dịch vụ Kiên Long, có trụ sở đăng ký tại phường Bình Trị Đông kinh doanh thiết bị tin học, viễn thông. Quá trình điều hành hoạt động của công ty, N. đã xuất bán một số hoá đơn cho các cá nhân, doanh nghiệp, trong đó xác định được Nhơn xuất bán 5 hoá đơn cho Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư KTT và 2 hoá đơn cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Việt Phúc.

Xem chi tiết

Xã hội

Phá đường dây mua bán hoá đơn khống gần 50 tỷ đồng ở Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị vừa bóc gỡ đường dây mua bán hoá đơn khống gần 50 tỷ đồng, khởi tố 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 12/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định số khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (có địa chỉ tại Thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) và một số doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, cơ quan Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Chính Phong – Giám đốc và Trương Thị Thúy Diệu – Kế toán Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong về tội danh Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự; Đặng Ngọc Quỳnh – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thiên Phước Long và Lê Thị Lân – Kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang về tội danh Mua bán trái phép hoá đơn quy định tại khoản 1, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hoá đơn ở Quảng Trị

Cơ quan Công an xác định Nguyễn Viết Hải (Quảng Trị) đã mua trái phép 29 tờ hoá đơn của 5 doanh nghiệp “ma”, với tổng giá trị tiền hàng là hơn 22,4 tỷ đồng.

Ngày 14/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hải (SN 1991, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép hoá đơn” với số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Tổng công ty Thế Thịnh và một số doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Xem chi tiết

